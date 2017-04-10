Проследив эволюцию стиля беременных женщин за последние полвека, мы пришли к выводу, что с каждым годом аутфиты будущих мам становятся все откровеннее. Главной фишкой последнего времени стали обтягивающие трикотажные комбинезоны, которые звезды в положении носят и днем, и вечером, нередко вызывая своими look'ами жаркие споры среди интернет-пользователей.

1 2 3 ... 15 На время беременности Рози Хантингтон-Уайтли убрала подальше короткие юбки и узкие джинсы, отдав предпочтение удобной обтягивающей одежде из трикотажа

9 апреля Рози Хантингтон-Уайтли была замечена на одной из улиц Нью-Йорка. Будущая мама прошла мимо папарацци, окруживших ее плотным кольцом, в длинном бежевом пальто, под которым был надет обтягивающий трикотажный комбинезон.

29-летняя топ-модель далеко не первая знаменитость, которая во время беременности отдает предпочтение именно этому предмету одежды. Современные модницы в положении признают, что ничего более удобного еще не придумали. А некоторые из них даже выбирают трико для выхода в свет. Предлагаем вам изучить их образы и решить, удачно ли в такой одежде смотрится беременная женщина.