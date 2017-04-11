Уже прошли те времена, когда отечественных звезд обвиняли в том, что они подхватывают модные тенденции слишком поздно. Этим летом наравне с мировыми модницами они дружно надели под рваные джинсы колготки в сетку, а также решились примерить весьма откровенные корсетные брюки.

Не так давно мы обсуждали образ Кортни Кардашьян в рокерских кожаных брюках на шнуровке. Похожие «корсетные» модели также выбирают все ее сестры, ближайшие подруги и сотни восторженных фанаток семейного реалити-шоу.

Нашим звездам есть, чем им ответить — этот соблазнительный предмет одежды они носят ничуть не хуже. 11 апреля Евгения Феофилактова опубликовала снимок, на котором она позирует в обтягивающих брюках нежного-розового оттенка, украшенных по бокам шнуровкой. Похожие, но черного цвета и чуть посвободнее, мы несколькими днями ранее заметили на Ольге Бузовой. Виктория Лопырева, Анастасия Квитко — число поклонниц этого горячего тренда стремительно растет. Оценим их образы?