Оксана Федорова прогадала с нарядом для выхода в свет. 11 апреля дизайнер появилась на показе своей коллеги Натальи Гарт в сером брючном костюме, расшитом блестками. Под просторный жакет она надела черную водолазку и дополнила образ строгим клатчем в тон. Однако этот look получился не слишком удачным: он спрятал достоинства бывшей «Мисс Вселенной-2002» и подчеркнул недостатки ее фигуры.
Формы брюнетки выглядят несколько округлившимися. Определенно, Оксане стоило подобрать жакет другого фасона — тогда, возможно, ее образ был бы более выигрышным. А что думаете вы?
Беременная она.
Уже, далеко, не красавица! А костюм и правда ужасный!
вообще нет талии в этом пиджачке,живот выпирающий обтянут- может, беременная?..
Красивая. Если костюм неудачный, его можно просто снять.
Там уже и портить давно нечего, раздалась она уже давно, стала как колода, а костюм на худых и тонких рассчитан.
Пиджак мал в груди и весь перекосился, он на худеньких рассчитан, а не жиры прикрывать.
Зато Хоркина наконец порадовала. Остальные в большинстве - ужас.
Захарова лет 20 уже все с одной прической ,ничего нового ,костим и правда не понятен