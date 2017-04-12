11 апреля в столичной гостинице Four Seasons прошел показ молодого дизайнера Натальи Гарт. Поддержать модельера пришли многие знаменитости, но наше внимание привлекла Оксана Федорова: 39-летняя экс-«Мисс Вселенная» выглядела весьма неоднозначно.

Оксана Федорова прогадала с нарядом для выхода в свет. 11 апреля дизайнер появилась на показе своей коллеги Натальи Гарт в сером брючном костюме, расшитом блестками. Под просторный жакет она надела черную водолазку и дополнила образ строгим клатчем в тон. Однако этот look получился не слишком удачным: он спрятал достоинства бывшей «Мисс Вселенной-2002» и подчеркнул недостатки ее фигуры.

Формы брюнетки выглядят несколько округлившимися. Определенно, Оксане стоило подобрать жакет другого фасона — тогда, возможно, ее образ был бы более выигрышным. А что думаете вы?