11 апреля выдалось щедрым на модные мероприятия. Пока одни светские модницы любовались новой коллекцией дизайнера Натальи Гарт, другия оценивала новую капсульную коллекцию модельера Анастасии Задориной из спортивной линейки ZA Sport. Презентацию посетили Ксения Собчак, Валерия, Зара и другие селебрити.

Вечером 11 апреля в столичном бутике Aizel Анастасия Задорина, ставшая новым экипировщиком Олимпийской команды, представила звездным друзьям свою капсульную спортивную коллекцию Russians did it. Футболки с мотивирующими цитатами и девизами первыми примерили многие знаменитости.

Гости вечера стали свидетелями зрелищного состязания между чемпионом России по армрестлингу Дмитрием Зиборовым и финалистом чемпионата Кириллом Белюсевым, а также приняли участие в мастер-классе чемпиона Евразийских игр по фехтованию Ивана Иванова и призера первенства России среди кадетов Натальи Пыхтиной.

Среди присутствовавших на модном и спортивном вечере были замечены Ксения Собчак, Маргарита Мамун, Валерия и другие.