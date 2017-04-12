Вечером 11 апреля в столичном бутике Aizel Анастасия Задорина, ставшая новым экипировщиком Олимпийской команды, представила звездным друзьям свою капсульную спортивную коллекцию Russians did it. Футболки с мотивирующими цитатами и девизами первыми примерили многие знаменитости.
Гости вечера стали свидетелями зрелищного состязания между чемпионом России по армрестлингу Дмитрием Зиборовым и финалистом чемпионата Кириллом Белюсевым, а также приняли участие в мастер-классе чемпиона Евразийских игр по фехтованию Ивана Иванова и призера первенства России среди кадетов Натальи Пыхтиной.
Среди присутствовавших на модном и спортивном вечере были замечены Ксения Собчак, Маргарита Мамун, Валерия и другие.