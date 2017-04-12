За последние пару лет Бритни Спирс удалось сбросить лишний вес. Довольная своей фигурой звезда теперь не стесняется носить еще более откровенные наряды, чем раньше. На днях папарацци запечатлели 35-летнюю певицу на пляже в довольно экстравагантном бикини.

1 2 3 ... 15 В западных СМИ появились пляжные фотографии Бритни Спирс

Бритни Спирс продолжает радовать поклонников подтянутой фигурой — знаменитость регулярно делится в социальных сетях своими снимками в купальниках и мини-шортах, хотя и не может отказаться от привычки использовать фотошоп. На днях папарацци удалось запечатлеть певицу, что называется, без прикрас.



11 апреля западные СМИ распространили фотографии Спирс, отдыхающей на гавайском пляже. В тот день певица выбрала откровенное полупрозрачное бикини от Beach Bunny. Белый цвет купальника подчеркнул бронзовый загар Бритни. Несмотря на довольно пикантные прорези на этой модели, ничего лишнего певица не показала — дизайнеры бренда позаботились о «безопасности» своих поклонниц, нашив на самые откровенные изделия телесные подкладки.