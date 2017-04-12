12.04.2017
За последние пару лет Бритни Спирс удалось сбросить лишний вес. Довольная своей фигурой звезда теперь не стесняется носить еще более откровенные наряды, чем раньше. На днях папарацци запечатлели 35-летнюю певицу на пляже в довольно экстравагантном бикини.
  • Бритни Спирс
    1 2 3 ...15
    В западных СМИ появились пляжные фотографии Бритни Спирс

Бритни Спирс продолжает радовать поклонников подтянутой фигурой — знаменитость регулярно делится в социальных сетях своими снимками в купальниках и мини-шортах, хотя и не может отказаться от привычки использовать фотошоп. На днях папарацци удалось запечатлеть певицу, что называется, без прикрас.


11 апреля западные СМИ распространили фотографии Спирс, отдыхающей на гавайском пляже. В тот день певица выбрала откровенное полупрозрачное бикини от Beach Bunny. Белый цвет купальника подчеркнул бронзовый загар Бритни. Несмотря на довольно пикантные прорези на этой модели, ничего лишнего певица не показала — дизайнеры бренда позаботились о «безопасности» своих поклонниц, нашив на самые откровенные изделия телесные подкладки.

Принц Чарльз изначально не считал Кейт Миддлтон хорошей невесткой

Почувствуйте разницу: реальные женщины примерили купальники как у Кардашьян и Дженнер

Мария Погребняк устроила истерику в споре с моделью plus-size