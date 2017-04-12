Ксения Собчак успевает и регулярно посещать светские мероприятия, и активно работать над собственными проектами, и заниматься сыном Платоном. Так, на днях медиадива в очередной раз продемонстрировала подписчикам, что уделяет достаточно внимания ребенку. Ксения опубликовала в Инстаграме короткий видеоролик Boomerang с прогулки, где покачивает малыша в коляске.
Подписчики медиадивы модный look не оценили и обрушились на нее с критикой: «Как бабушка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Старуха Шапокляк», «Вы такая молодая и красивая, зачем старите себя?», «Баба-яга по-моему», «Страшновато мне стало как-то». Но некоторые фолловеры порадовались счастью Собчак и удивились тому, насколько была прекрасной погода в тот день.