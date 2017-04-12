Сегодня модные молодые мамы носят трико или спортивки, но 35-летняя Ксения Собчак не из таких! Медиадива по-прежнему отдает предпочтение дизайнерским вещам, в них она даже выходит на прогулку с сыном. Вот только не все интернет-пользователи в восторге от ее аутфитов.

1 2 3 ... 13 Наряд Ксении Собчак не понравился ее подписчикам

Ксения Собчак успевает и регулярно посещать светские мероприятия, и активно работать над собственными проектами, и заниматься сыном Платоном. Так, на днях медиадива в очередной раз продемонстрировала подписчикам, что уделяет достаточно внимания ребенку. Ксения опубликовала в Инстаграме короткий видеоролик Boomerang с прогулки, где покачивает малыша в коляске.

В кадре Собчак предстала в длинном платье из шелковистого батиста с цветочным принтом. Скромный наряд с воротником как у учениц пансиона благородных девиц Ксения нашла в коллекции российского бренда Roseville. А вот элегантное светло-бежевое пальто Собчак купила у грузинского дизайнера Татуны Николашвили. Образ завершили модные этой весной «бабушкины» туфли на невысоком каблуке.

Подписчики медиадивы модный look не оценили и обрушились на нее с критикой: «Как бабушка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Старуха Шапокляк», «Вы такая молодая и красивая, зачем старите себя?», «Баба-яга по-моему», «Страшновато мне стало как-то». Но некоторые фолловеры порадовались счастью Собчак и удивились тому, насколько была прекрасной погода в тот день.