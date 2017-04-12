Мелания Трамп исполняет обязанности первой леди США всего три месяца, а западная fashion-пресса уже прочит ей звание одной из самых влиятельных за всю историю. Некоторые эксперты уверены, что под модное влияние супруги Дональда Трампа попали не только звезды шоу-бизнеса, но и монаршие особы.

1 2 3 ... 15 Этот наряд Мелании Трамп пытаются повторить не только обычные модницы, но и аристократки

Пока дизайнеры не могут прийти к единому мнению, сотрудничать с миссис Трамп или нет, первая леди США одерживает одну модную победу за другой. Журналисты уже пишут о возникновении «эффекта Мелании» — многие девушки копируют ее образы. Им вторят и fashion-эксперты: мол, безупречный стиль 45-летней американки имеет влияние и в Европе.

11 апреля британский портал Mail Online опубликовал мнение авторитетных специалистов в области моды. Эксперты обратили внимание, что представительницы европейских королевских семей взяли на заметку наиболее удачные fashion-приемы Мелании Трамп.



Так, на европейскую аристократию неизгладимое впечатление произвел инаугурационный костюм первой леди США от Ralph Lauren. Так или иначе этот аутфит попытались повторить королева Бельгии Матильда и кронпринцесса Дании Мэри.



Кто из монарших особ копирует Меланию? Узнайте из нашей галереи.