Пока дизайнеры не могут прийти к единому мнению, сотрудничать с миссис Трамп или нет, первая леди США одерживает одну модную победу за другой. Журналисты уже пишут о возникновении «эффекта Мелании» — многие девушки копируют ее образы. Им вторят и fashion-эксперты: мол, безупречный стиль 45-летней американки имеет влияние и в Европе.
Так, на европейскую аристократию неизгладимое впечатление произвел инаугурационный костюм первой леди США от Ralph Lauren. Так или иначе этот аутфит попытались повторить королева Бельгии Матильда и кронпринцесса Дании Мэри.
Кто из монарших особ копирует Меланию? Узнайте из нашей галереи.