12 апреля Анна Грачевская опубликовала в своем Инстаграме коллаж из двух фотографий — собственной и Ким Кардашьян полугодичной давности. Примечательно, что на снимках девушки позируют в очень похожих нарядах — удлиненных джинсовых куртках и прозрачных ботфортах.
К слову, Грачевская уже не в первый раз пытается доказать, что это ее, а не Квитко нужно называть «русской Кардашьян». В этом году телеведущая сделала операцию по увеличению ягодиц, о чем практически сразу же сообщила поклонникам. Теперь же она предлагает решить, кому модный look идет больше.