Поклонники нередко сравнивают 30-летнюю Анну Грачевскую и 36-летнюю Ким Кардашьян. Телеведущая подобным параллелям только рада — в социальных сетях она то и дело подогревает интерес к этой теме. На днях Грачевская решила напрямую обратиться к своему «двойнику».

1 2 3 ... 16 Анна Грачевская в шутку попросила Ким Кардашьян обратиться за помощью к стилистам

12 апреля Анна Грачевская опубликовала в своем Инстаграме коллаж из двух фотографий — собственной и Ким Кардашьян полугодичной давности. Примечательно, что на снимках девушки позируют в очень похожих нарядах — удлиненных джинсовых куртках и прозрачных ботфортах.

«Начну свой день с обращения! Уважаемая, Ким Робертовна прошу вас, хватит копировать мой стиль! Найдите себе уже стилистов и пусть они вам подбирают образы!» — подписала фото Грачевская (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



К слову, Грачевская уже не в первый раз пытается доказать, что это ее, а не Квитко нужно называть «русской Кардашьян». В этом году телеведущая сделала операцию по увеличению ягодиц, о чем практически сразу же сообщила поклонникам. Теперь же она предлагает решить, кому модный look идет больше.