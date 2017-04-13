Если look'и западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Instagram.
Модные образы российских звезд за неделю: голосуем!
Новости Woman.ru
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- Богиня в «голом» платье: поклонники восхищаются смелостью 63-летней Успенской (9)
- 3-летняя Норт Уэст ходит с сумкой, которую позволит себе не каждая взрослая модница (9)
- Анастасия Квитко показала свое самое скромное платье, но даже оно оказалось очень откровенным (7)
- «Хватит копировать мой стиль!»: Анна Грачевская обратилась к Ким Кардашьян (6)
- Линдси Лохан сменила бикини на буркини (4)
- Как трико стало модным и заменило беременным женщинам джинсы и платья (4)
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Ирэна Понарошку такая хорошенькая, прям весенняя. Выбираю её. Остальные совсем буднично-тоскливо-однообразно.
Ура товарищи! Дождались! Валерия надела ультра-мини шорты! Не отстант от Алборисовны!