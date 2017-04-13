Скорости, с которой 31-летняя Ольга Бузова берет на заметку модные приемы западных звезд, позавидует не одна fashionista. Российская телеведущая уже вовсю носит корсетные брюки и сетчатые колготки под рваные джинсы, а теперь шокирует поклонников и коллег необычными ботфортами от известной люксовой марки.

Вечер 12 апреля стал для Ольги Бузовой знаменательным. На гала-ужине Муз-ТВ представители российского шоу-бизнеса узнали, что начинающая певица попала в номинацию «Прорыв года». Впрочем, обсуждаемым в Сети стало не только решение жюри, но и модный образ, который Бузова выбрала для мероприятия.

Перед камерами фотографов Ольга позировала в look’е, который вряд ли кого-то оставит равнодушным. Простую белую рубашку телеведущая дополнила черным топом и необычными ботфортами розового цвета из коллекции Vetements x Manolo Blahnik 2016 года. Такие на net-a-porter.com стоят £2 392 (около 170 тысяч рублей, — прим. Woman.ru). Впрочем, модный хит уже скопировали китайские умельцы: в интернет-магазинах Поднебесной похожие сапоги продаются всего за 7 000 руб.

К слову, в таких уже были замечены Рианна и Ким Кардашьян, о чем поспешили напомнить Бузовой ее фолловеры. В комментариях к распространенным в социальных сетях фотографиям пользователи Сети написали: «Прекрати воровать стиль Рианны», «Да потраться ты уже на стилиста!», «Как кот в сапогах!».

А как вам новый образ Ольги Бузовой?