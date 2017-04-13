Певица Кети Топурия известна своим смелым стилем в одежде и любит выбирать наряды, которые нередко шокируют публику. Платье в виде рулона туалетной бумаги, «невидимый» купальник, прозрачное платье-мешок — многие образы артистки забыть невозможно. Впрочем, иногда ей удается удивить публику, одевшись весьма скромно.
На вечере телеканала МУЗ-ТВ, прошедшем в Москве 12 апреля, она появилась в закрытом черном платье, больше напоминающем удлиненную футболку. Ничего особенного, если бы не одна деталь. Воротник изделия был сделан в виде колоратки — именно такие носят католические священники. Образ артистки завершили дерзкие кожаные ботфорты на шпильке с открытым носом.