На прошедшем в Москве гала-ужине телеканала МУЗ-ТВ центром внимания стала Ольга Бузова в огромных розовых ботфортах Vetements. На ее фоне померкли практически все звездные гостьи вечера. Кроме одной. Наше внимание привлекла Кети Топурия, представшая перед публикой в наряде, чем-то напоминающем одеяния католических священников.

1 2 3 ... 15 Кети Топурия показала, как простое черное платье-футболку превратить в один из самых обсуждаемых нарядов

Певица Кети Топурия известна своим смелым стилем в одежде и любит выбирать наряды, которые нередко шокируют публику. Платье в виде рулона туалетной бумаги, «невидимый» купальник, прозрачное платье-мешок — многие образы артистки забыть невозможно. Впрочем, иногда ей удается удивить публику, одевшись весьма скромно.

На вечере телеканала МУЗ-ТВ, прошедшем в Москве 12 апреля, она появилась в закрытом черном платье, больше напоминающем удлиненную футболку. Ничего особенного, если бы не одна деталь. Воротник изделия был сделан в виде колоратки — именно такие носят католические священники. Образ артистки завершили дерзкие кожаные ботфорты на шпильке с открытым носом.