В последнее время певица Шер все реже выходит в свет, и именно поэтому каждое ее появление на публике становится настоящим событием. На днях звезде удалось сделать, казалось бы, невозможное — затмить модных представительниц семьи Кардашьян на красной дорожке светского мероприятия.

1 2 3 ... 15 Появление Шер на красной дорожке премьеры фильма «Обещание» запомнится многим ее поклонникам

12 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера драматического фильма «Обещание». Посмотреть киноновинку собрались многие звезды шоу-бизнеса, среди которых была и певица Шер. Именно к ней светские фотографы проявили больше всего внимания — знаменитость вышла на красную дорожку в откровенном наряде.

Перед камерами артистка позировала в прозрачном «кольчужном» топе, кожаной куртке и клешеных черных брюках. Удачным завершением образа стал блестящий берет, который звезда игриво надела чуть набок.



С удивлением отметим, что в этот раз победу за внимание прессы одержала именно Шер, а не модница Ким Кардашьян. Теледива явно не старалась — на мероприятие она пришла в достаточно скромном золотом трикотажном платье.