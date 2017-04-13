12 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера драматического фильма «Обещание». Посмотреть киноновинку собрались многие звезды шоу-бизнеса, среди которых была и певица Шер. Именно к ней светские фотографы проявили больше всего внимания — знаменитость вышла на красную дорожку в откровенном наряде.
С удивлением отметим, что в этот раз победу за внимание прессы одержала именно Шер, а не модница Ким Кардашьян. Теледива явно не старалась — на мероприятие она пришла в достаточно скромном золотом трикотажном платье.
Вылитый Майкл Джексон)