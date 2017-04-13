13.04.2017
В последнее время певица Шер все реже выходит в свет, и именно поэтому каждое ее появление на публике становится настоящим событием. На днях звезде удалось сделать, казалось бы, невозможное — затмить модных представительниц семьи Кардашьян на красной дорожке светского мероприятия.
  • Певица Шер
    1 2 3 ...15
    Появление Шер на красной дорожке премьеры фильма «Обещание» запомнится многим ее поклонникам

12 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера драматического фильма «Обещание». Посмотреть киноновинку собрались многие звезды шоу-бизнеса, среди которых была и певица Шер. Именно к ней светские фотографы проявили больше всего внимания — знаменитость вышла на красную дорожку в откровенном наряде.

Перед камерами артистка позировала в прозрачном «кольчужном» топе, кожаной куртке и клешеных черных брюках. Удачным завершением образа стал блестящий берет, который звезда игриво надела чуть набок.


С удивлением отметим, что в этот раз победу за внимание прессы одержала именно Шер, а не модница Ким Кардашьян. Теледива явно не старалась — на мероприятие она пришла в достаточно скромном золотом трикотажном платье.

Ольга Бузова ошеломила гостей гала-ужина Муз-ТВ экстравагантными ботфортами за 170 000 руб.

В Сети появилась новая порция слитых «голых» фото звезд: под ударом Сайрус, Хадсон и другие

«Выбери меня»: в Сети обсуждают ультиматум Костенко, поставленный Тарасову