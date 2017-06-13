Прошедшая в Нью-Йорке церемония вручения премии Tony Awards приятно порадовала удачными образами звездных гостей. Однако если fashion-эксперты были довольны платьями практические всех присутствующих, то интернет-пользователи нашли, кому высказать свое модное «фи». Жертвами критики стали главный редактор американского Vogue Анна Винтур и ее дочь Би Шафер.
В этот вечер главная «железная леди» мира моды была одета в платье из артизанальной коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela, а ее дочь — в наряд, созданный креативным дизайнером Дома Alexander McQueen Сарой Бертон. Ни тот, ни другой образ не получил положительных отзывов.
Многие из комментирующих удивились столь негламурному виду Анны и Би, а некоторые и вовсе назвали их платья «драными скатертями». Больше всего досталось Винтур, кутюрный наряд которой сравнили с кружевной салфеткой, которой бабушки покрывают телевизоры или столы.
А что вы скажете про look’и Анны Винтур и Би Шафер?
Такое ощущение, что у Би нет другой обуви)))
Интересные незаурядные наряды. Но очки ужасно старят. Без них выясняется, что глаза очень красивые, и Би очень -очень молодо и свежо выглядит
А мне понравились!!!! Оба платья интересные, свежие и очень-очень!!!
Такое ощущение, что у Би нет другой обуви)))
Нравятся
У Анны очень красивая дочь, вот прям загляденье! Но одевается она весьма странно. Может быть для модных гуру ее туалеты продвинутые и искушённые, но на взгляд обывателя они не красивые и ее не украшают, хотя испортить такую внешность даже мешком из-под картошки невозможно. Вообще все модные редакторы одеваются как фрики, но их никто не критикует, потому что они на вершине пищевой цепи;)))) а король-то голый!