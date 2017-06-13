Среди представителей fashion-индустрии вряд ли найдется тот, кто решится добровольно обвинить главного редактора американского Vogue в отсутствии вкуса. А вот обычным интернет-пользователям это не представляется сложным. Они раскритиковали в пух и прах не только последний выход Анны Винтур, но и ее дочери Би Шаффер.

1 2 3 ... 14 Би Шаффер и Анна Винтур, по мнению интернет-пользователей, прогадали с нарядами для Tony Awards-2017

Прошедшая в Нью-Йорке церемония вручения премии Tony Awards приятно порадовала удачными образами звездных гостей. Однако если fashion-эксперты были довольны платьями практические всех присутствующих, то интернет-пользователи нашли, кому высказать свое модное «фи». Жертвами критики стали главный редактор американского Vogue Анна Винтур и ее дочь Би Шафер.

В этот вечер главная «железная леди» мира моды была одета в платье из артизанальной коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela, а ее дочь — в наряд, созданный креативным дизайнером Дома Alexander McQueen Сарой Бертон. Ни тот, ни другой образ не получил положительных отзывов.

Многие из комментирующих удивились столь негламурному виду Анны и Би, а некоторые и вовсе назвали их платья «драными скатертями». Больше всего досталось Винтур, кутюрный наряд которой сравнили с кружевной салфеткой, которой бабушки покрывают телевизоры или столы.

А что вы скажете про look’и Анны Винтур и Би Шафер?