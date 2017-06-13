11 июня Мелания Трамп официально подтвердила свой переезд в Белый дом вместе с сыном Бэрроном. Буквально через несколько часов западная пресса опубликовала кадры, на которых семья 45-го президента США направляется к вертолету Marine One, чтобы добраться до роскошной резиденции на Пенсильвания-авеню.
Удивительно, но в этот раз внимание общественности привлек не стильный образ первой леди Америки, а наряд 11-летнего Бэррона. Мальчик, к слову, был одет довольно просто — кроссовки New Balance, темные хлопковые брюки и обычная футболка (правда, от известной марки). Подобные вещи есть в гардеробе почти каждого американского школьника или подростка.
Впрочем, это не помешало отчаянным шопоголикам за считаные часы скупить серую футболку J. Crew с надписью The Expert («Эксперт», — прим. Woman.ru). Стоит она по меркам Трампов довольно немного — $30 или 1700 рублей.
невероятно высокий мальчик! очень милый)
Бэррон классный! Мне кажется самый красивый из детей Трампа
Хороший мальчишка. Но действительно очень высокий, хотя есть в кого.
Такой славный парнишка!
У меня есть рюкзак MaxPax , как у него. И одежды Ralph Lauren я накупила.