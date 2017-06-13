Противники Трампа, желая насолить действующему президенту США, не гнушаются открыто критиковать членов его семьи. Даже тех, кто к политике имеет посредственное отношение. Под удар нередко попадает и единственный сын Дональда и Мелании Бэррон. Впрочем, это нисколько не мешает американцам внимательно следить за жизнью 11-летнего мальчика и даже брать на заметку его предпочтения в одежде.

1 2 3 ... 13 Неожиданно популярной стала футболка J. Crew, в которой Бэррон Трамп был замечен на днях

11 июня Мелания Трамп официально подтвердила свой переезд в Белый дом вместе с сыном Бэрроном. Буквально через несколько часов западная пресса опубликовала кадры, на которых семья 45-го президента США направляется к вертолету Marine One, чтобы добраться до роскошной резиденции на Пенсильвания-авеню.

Удивительно, но в этот раз внимание общественности привлек не стильный образ первой леди Америки, а наряд 11-летнего Бэррона. Мальчик, к слову, был одет довольно просто — кроссовки New Balance, темные хлопковые брюки и обычная футболка (правда, от известной марки). Подобные вещи есть в гардеробе почти каждого американского школьника или подростка.

Впрочем, это не помешало отчаянным шопоголикам за считаные часы скупить серую футболку J. Crew с надписью The Expert («Эксперт», — прим. Woman.ru). Стоит она по меркам Трампов довольно немного — $30 или 1700 рублей.