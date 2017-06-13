47-летняя Мелания Трамп, в отличие от других статусных модниц, довольно редко появляется на публике с сумкой в руке. Первая леди США предпочитает обходиться минимумом аксессуаров и не занимать руки лишними вещами. Исключение она сделала во время переезда в Белый дом — личные вещи главной модницы Америки уместились в небольшую сумку Hermes.

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На фото: с Дональдом Трампом

Впервые за долгое время Мелания Трамп дополнила свой образ сумкой

На днях в прессе были опубликованы фотографии семьи Трампа, переезжающей в Белый дом. В официальную резиденцию главы США Мелания и Бэррон отправились на президентском вертолете Marine One.

В этот день первая леди отдала предпочтение довольно лаконичному образу. Белый топ и коричневые брюки-кюлоты она обыграла любимыми полосатыми лодочками Manolo Blahnik, с которым не расставалась во время своего первого зарубежного турне.

Впрочем, этот привычный look Мелании Трамп уже не кажется таковым, если обратить внимание на тот факт, что первая леди впервые появилась на публике с крупным аксессуаром. Впрочем, этот привычный look Мелании Трамп уже не кажется таковым, если обратить внимание на тот факт, что первая леди впервые появилась на публике с крупным аксессуаром.

За время президентского срока Трампа мы редко видели в руках Мелании что-то, кроме солнцезащитных очков. В день переезда она дополнила свой наряд сумкой Birkin. По данным западных СМИ, эта лаконичная модель стоит $13 000 (около 700 тысяч рублей, — прим. Woman.ru) и считается в «семействе» легендарного аксессуара одной из самых доступных.

К слову, у миссис Трамп есть и значительно более роскошная сумка Hermes. Еще до предвыборной гонки Трампа она нередко появлялась на публике с моделью из крокодиловой кожи, стоимость которой составляет около $80 000 (или 4,5 миллиона рублей).