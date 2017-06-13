На днях в прессе были опубликованы фотографии семьи Трампа, переезжающей в Белый дом. В официальную резиденцию главы США Мелания и Бэррон отправились на президентском вертолете Marine One.
В этот день первая леди отдала предпочтение довольно лаконичному образу. Белый топ и коричневые брюки-кюлоты она обыграла любимыми полосатыми лодочками Manolo Blahnik, с которым не расставалась во время своего первого зарубежного турне.
За время президентского срока Трампа мы редко видели в руках Мелании что-то, кроме солнцезащитных очков. В день переезда она дополнила свой наряд сумкой Birkin. По данным западных СМИ, эта лаконичная модель стоит $13 000 (около 700 тысяч рублей, — прим. Woman.ru) и считается в «семействе» легендарного аксессуара одной из самых доступных.
К слову, у миссис Трамп есть и значительно более роскошная сумка Hermes. Еще до предвыборной гонки Трампа она нередко появлялась на публике с моделью из крокодиловой кожи, стоимость которой составляет около $80 000 (или 4,5 миллиона рублей).
Великолепная фигура, очень стильная, одним словом -ПЕРВАЯ ЛЕДИ.
Оо, ну, прям новость тысячелетия, а, главное, как о многом это событие говорит!!! Теперь популяция амурского тигра - спасена! Остановлено звгрязнение Байкала! Ура!
Зачем ей сумки, если она никуда не выходит одна, всегда рядом охрана, ассистенты и тд, вот они и носят все, что ей понадобится. А барахла всякого разного у неё вагоны, и наверное уже приелось все это выгуливать.
да перешлют ей одежду, если надо, зачем ей их в руках самой тащить? Или купит, что понадобится. Прям смешно, представляю Меланию с такими баулами одежды:)