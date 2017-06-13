35-летняя Кейт Миддтон, вынужденная соблюдать строгий королевский протокол, время от времени все же решается на модные «шалости». Блеснув на одном из мероприятий в платье из полупрозрачного кружева, герцогиня присмотрелась к другому тренду — на короткие юбки.

1 2 3 ... 13 Кейт Миддлтон надела самую короткую юбку из тех, что мы видели на ней за последнее время

12 июня Кейт Миддлтон приехала в Госпиталь Королевского колледжа навестить пострадавших при теракте в Лондоне. Герцогиня пообщалась с пациентами больницы и поблагодарила персонал за профессионализм и выдержку.

В этот день Миддлтон была одета в твидовые жакет и юбку Rebecca Taylor. К слову, последняя оказалась несколько короче, чем мы привыкли видеть, ведь обычно Кэтрин отдает предпочтение моделям по колено. Впрочем, даже эта длина не кажется нам экстремальной — на герцогине наряд не смотрелся вульгарно, а наоборот, очень элегантно.