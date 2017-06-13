12 июня Кейт Миддлтон приехала в Госпиталь Королевского колледжа навестить пострадавших при теракте в Лондоне. Герцогиня пообщалась с пациентами больницы и поблагодарила персонал за профессионализм и выдержку.
В этот день Миддлтон была одета в твидовые жакет и юбку Rebecca Taylor. К слову, последняя оказалась несколько короче, чем мы привыкли видеть, ведь обычно Кэтрин отдает предпочтение моделям по колено. Впрочем, даже эта длина не кажется нам экстремальной — на герцогине наряд не смотрелся вульгарно, а наоборот, очень элегантно.
пусть королева смотрит за внуком, который гуляет налево от жены. Притащили безродную девицу в семью, а внучек ноги вздумал сделать. Кейт! Живи в своё удовольствие, на фиг бабку.
Мне кажется королеве вообще уже пофиг, доживает баба Лиза наконец -то ни о чем незадумываясь о таком, вон Гарик актрисулю в семью привел, то ли еще будет)))))
Красивые ноги, красивые колени, длина чуть выше колена, что неприличного?
Мне кажется королеве вообще уже пофиг, доживает баба Лиза наконец -то ни о чем незадумываясь о таком, вон Гарик актрисулю в семью привел, то ли еще будет)))))
Королевы на этом свете вообще нет. Ещё до Рождества умерла. Промелькнуло в сети и исчезло... Но скины сохранились ,кто-то успел сделать. В Англии, ес-но.К осени обьявят наследника, пока делят -кто...
Королевы на этом свете вообще нет. Ещё до Рождества умерла. Промелькнуло в сети и исчезло... Но скины сохранились ,кто-то успел сделать. В Англии, ес-но.К осени обьявят наследника, пока делят -кто...
Королевы на этом свете вообще нет. Ещё до Рождества умерла. Промелькнуло в сети и исчезло... Но скины сохранились ,кто-то успел сделать. В Англии, ес-но.К осени обьявят наследника, пока делят -кто...
Ахаха))) она сто лет не Миддлтон! Одевается Кейт всегда скромно и со вкусом. Юбки чуть выше колена. Ноги стройные и колени красивые. Луч света в семейке
нормально одета, она в конце концов еще молодая женщина и голень у нее очень красивой формы, что ж ей как старуха рядиться во все закрытое.