Кейт Миддлтон никогда не была «знойной» женщиной. Даже в плюсовую температуру она спокойно может надеть объемную меховую шапку и высокие сапоги. Однако в заснеженный Осло герцогиня Кембриджская, находящаяся на седьмом месяце беременности, прилетела налегке: в тонком пальто и классических лодочках.

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На фото: Кейт Миддлтон, принц Уильям, кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Осло

1 февраля герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в столицу Норвегии, где проведут ближайшие два дня. Из-за резкого ухудшения погоды на всем Скандинавском полуострове Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось немного изменить планы: они прилетели в Осло на полдня раньше, чем ожидалось. К такому повороту события 36-летняя герцогиня Кэтрин явно была не готова — судя по всему, она не прихватила с собой теплых вещей.



В аэропорту Кейт Миддлтон и принца Уильма встретили норвежский кронпринц Хокон и его супруга, кронпринцесса Метте-Марит.

Беременная герцогиня как могла сопротивлялась морозной северной погоде. Она надела голубое шерстяное пальто Catherine Walker и дополнила образ классическими черными туфлями на высоком каблуке. Беременная герцогиня как могла сопротивлялась морозной северной погоде. Она надела голубое шерстяное пальто Catherine Walker и дополнила образ классическими черными туфлями на высоком каблуке.

Обменявшись любезностями, представители двух европейских династий отправились в королевский дворец. В официальной резиденции герцога и герцогиню Кембриджских ждал обед в компании короля Харальда V и его жены, королевы Сони, а также других членов норвежской королевской семьи. На приеме Кейт Миддлтон появилась в удобном синем платье Seraphine, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот.



Ожидается, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям пробудут в Осло до 2 февраля. После окончания этого турне они вернутся в Лондон.