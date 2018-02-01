1 февраля герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в столицу Норвегии, где проведут ближайшие два дня. Из-за резкого ухудшения погоды на всем Скандинавском полуострове Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось немного изменить планы: они прилетели в Осло на полдня раньше, чем ожидалось. К такому повороту события 36-летняя герцогиня Кэтрин явно была не готова — судя по всему, она не прихватила с собой теплых вещей.
В аэропорту Кейт Миддлтон и принца Уильма встретили норвежский кронпринц Хокон и его супруга, кронпринцесса Метте-Марит.
Обменявшись любезностями, представители двух европейских династий отправились в королевский дворец. В официальной резиденции герцога и герцогиню Кембриджских ждал обед в компании короля Харальда V и его жены, королевы Сони, а также других членов норвежской королевской семьи. На приеме Кейт Миддлтон появилась в удобном синем платье Seraphine, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот.
Ожидается, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям пробудут в Осло до 2 февраля. После окончания этого турне они вернутся в Лондон.