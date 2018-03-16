В торговом центре «Весна» на Арбате начал работу флагман Max Mara, ставший самым большим пространством итальянского бренда в Москве. В нем представлены все коллекции Max Mara Group. В честь торжественного открытия был организован показ весенне-летней коллекции. По подиуму вместе с моделями прошли представительницы отечественного шоу-бизнеса.
Посмотреть на коллекцию и оценить дизайн нового флагмана пришли Ингеборга Дапкунайте, Эвелина Хромченко, Маргарита Мамун, Арина Шарапова, Анастасия Задорожная и другие селебрити.