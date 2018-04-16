Елизавета Боярская — редкая гостья светских мероприятий, но каждый ее выход обычно производит настоящий фурор. Так, на днях актриса появилась на театральной премии, удивив гостей смелым образом.

15 апреля в Москве состоялось вручение театральной премии «Золотая маска». В числе гостей мероприятия на Новой сцене Большого театра были Елизавета Боярская и Максим Матвеев.



Супруги были одеты во все черное. Матвеев сделал ставку на классический смокинг, дополнив его очками в черной оправе. Боярская позировала в платье с прозрачным лифом из коллекции Yanina Couture. Завершили ее образ серьги, браслеты, кольцо с лабрадоритом, браслет с перламутром и клатч Tous.



Елизавета уже не в первый раз делает ставку на наряды подобного кроя — в платье с полупрозрачным верхом она уже блистала на премьере экранизации «Анна Каренина».



На премии были также замечены Екатерина Андреева, Юлия Меньшова, Ирина Апексимова, Егор Корешков и многие другие медийные персоны.



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