15 апреля в Москве состоялось вручение театральной премии «Золотая маска». В числе гостей мероприятия на Новой сцене Большого театра были Елизавета Боярская и Максим Матвеев.
Супруги были одеты во все черное. Матвеев сделал ставку на классический смокинг, дополнив его очками в черной оправе. Боярская позировала в платье с прозрачным лифом из коллекции Yanina Couture. Завершили ее образ серьги, браслеты, кольцо с лабрадоритом, браслет с перламутром и клатч Tous.
Елизавета уже не в первый раз делает ставку на наряды подобного кроя — в платье с полупрозрачным верхом она уже блистала на премьере экранизации «Анна Каренина».
На премии были также замечены Екатерина Андреева, Юлия Меньшова, Ирина Апексимова, Егор Корешков и многие другие медийные персоны.
Смело, но не пошло: Елизавета Боярская вышла в свет в платье с прозрачным лифом
15 апреля в Москве состоялось вручение театральной премии «Золотая маска». В числе гостей мероприятия на Новой сцене Большого театра были Елизавета Боярская и Максим Матвеев.
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