19 апреля в столице стартовал Московский Международный кинофестиваль. На красной дорожке перед кинотеатром «Пушкинский» собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Не пропустила мероприятие и Анастасия Решетова.

1 2 3 ... 14 Анастасия Решетова появилась на красной дорожке ММКФ в роскошном черном платье

В последнее время Анастасия Решетова регулярно удивляет нас своими светскими луками. Не так давно возлюбленная рэпера Тимати заставила всех говорить о себе, нарушив модное правило на благотворительном балу, куда пришла вместе со своим возлюбленным Тимати. А 19 апреля модель появилась на красной дорожке Московского Международного кинофестиваля. Для выхода в свет Анастасия выбрала шикарное черное платье в пол. В Инстаграме Решетова показала фолловерам свой образ.

Многим интернет-пользователям наряд избранницы Тимати напомнил платье Малефисенты.

«На Малифисенту похожа», «Этот образ вам очень подходит, прямо будто кадр из фильма!», «Декольте слишком откровенное, но и вправду Малефисенту напоминает», — написали в комментариях поклонники Анастасии (орфография и пунктуация авторов сохранены). Другие интернет-пользователи сравнили модель с известной актрисой Моникой Беллуччи. А вам понравился образ Анастасии Решетовой?

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