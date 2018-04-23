В рамках 40-го Московского международного кинофестиваля в Москве прошло fashion-шоу Благотворительного фонда «Русский силуэт». Главными гостями мероприятия стали президент фонда Татьяна Михалкова и Никита Михалков.
Шоу состояло из нескольких модных показов. Открывали программу финалисты конкурса «Русский силуэт», а завершало программу дефиле Игоря Гуляева.
Первой на подиум вышла Анастасия Стоцкая с песней «Леди Совершенство». Также в этот вечер участие в дефиле приняли Катя Кабак, Елена Захарова, Анна Казючиц и другие селебрити.
Анастасия Стоцкая, Елена Захарова и другие звезды стали моделями на показе Игоря Гуляева
В рамках 40-го Московского международного кинофестиваля в Москве прошло fashion-шоу Благотворительного фонда «Русский силуэт». Главными гостями мероприятия стали президент фонда Татьяна Михалкова и Никита Михалков.
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