22 апреля в столичной Галерее искусств Зураба Церетели состоялся модный показ Благотворительного фонда «Русский силуэт». На мероприятии присутствовали Анастасия Стоцкая, Алла Вербер, Андрей Малахов и другие знаменитости.

В рамках 40-го Московского международного кинофестиваля в Москве прошло fashion-шоу Благотворительного фонда «Русский силуэт». Главными гостями мероприятия стали президент фонда Татьяна Михалкова и Никита Михалков.



Шоу состояло из нескольких модных показов. Открывали программу финалисты конкурса «Русский силуэт», а завершало программу дефиле Игоря Гуляева.



Первой на подиум вышла Анастасия Стоцкая с песней «Леди Совершенство». Также в этот вечер участие в дефиле приняли Катя Кабак, Елена Захарова, Анна Казючиц и другие селебрити.

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