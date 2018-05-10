На Каннском кинофестивале селебрити не до отдыха: сразу же после церемонии открытия звездные гости начали готовить наряды для первой в чреде запланированных вечеринок. На коктейле Chopard были замечены Джулианна Мур, брат Рози Хантингтон-Уайтли Тоби, Виктория Боня и другие.



9 мая в знаменитом отеле Martinez при поддержке ювелирного Дома Chopard чествовали настоящих джентльменов. Среди них — Кристоф Вальц, Мадс Миккельсен, Люк Эванс, Тоби Хантингтон-Уайтли и многие другие. Все мужчины как на подбор — прекрасно выглядящие и стильно одетые.



Голливудскими актерами в идеально сидящих на них смокингах можно любоваться бесконечно, но не будем забывать и о прекрасных дамах, посетивших это мероприятие.



Джулианна Мур была бесподобна в сверкающем платье Chanel, шикарно выглядела и Петра Немцова в бело-золотом наряде. Удачным можно назвать и выбор Виктории Бони, дополнившей свое алое платье красной сумкой Bvlgari.



Отметим, что этот закрытый наряд российской звезды понравился нам больше ее полупрозрачного платья на церемонии открытия. В нем она выглядела эффектнее и куда более привлекательнее, чем в светло-бирюзовом кружеве.



А вот аутфит Марион Котийяр оставил спорное впечатление. Идет ли французской актрисе этот пятнистый комбинезон?

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