9 мая в знаменитом отеле Martinez при поддержке ювелирного Дома Chopard чествовали настоящих джентльменов. Среди них — Кристоф Вальц, Мадс Миккельсен, Люк Эванс, Тоби Хантингтон-Уайтли и многие другие. Все мужчины как на подбор — прекрасно выглядящие и стильно одетые.
Голливудскими актерами в идеально сидящих на них смокингах можно любоваться бесконечно, но не будем забывать и о прекрасных дамах, посетивших это мероприятие.
Джулианна Мур была бесподобна в сверкающем платье Chanel, шикарно выглядела и Петра Немцова в бело-золотом наряде. Удачным можно назвать и выбор Виктории Бони, дополнившей свое алое платье красной сумкой Bvlgari.
Отметим, что этот закрытый наряд российской звезды понравился нам больше ее полупрозрачного платья на церемонии открытия. В нем она выглядела эффектнее и куда более привлекательнее, чем в светло-бирюзовом кружеве.
А вот аутфит Марион Котийяр оставил спорное впечатление. Идет ли французской актрисе этот пятнистый комбинезон?
а что у бони с титьками? одна уползла вверх, другая свисла(((( прям беда