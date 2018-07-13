Новый образ Мелании Трамп не оставил даже шанса Терезе Мэй

На днях 48-летняя Мелания Трамп и ее 72-летний муж Дональд прибыли в Великобританию. В первый день официального визита состоялся гала-ужин в честь президента США и его жены.



1 2 3 ... 12 Дональд и Мелания Трамп прибыли в Великобританию

Мелания Трамп вот уже второй год сопровождает своего мужа Дональда на саммите НАТО. Мировые политики не устают поражаться восхитительным нарядам, которые демонстрирует первая леди США. Так, на днях в прессе активно обсуждали полупрозрачное платье Elie Saab из весенней коллекции этого года. Специально для Мелании портные ливанского Дома моды добавили едва заметную нюдовую подкладку, благодаря которой Трамп не нарушила протокол.



После саммита в Брюсселе президент США и его жена отправились в Великобританию. В первый день официального визита Трампов в Бленхеймском дворце состоялся гала-ужин в их честь.



Для этого мероприятия Мелания выбрала бледно-желтое шифоновое платье от J. Mendel. Как рассказал журналистам стилист первой леди, этот наряд был сделан на заказ специально для того случая. Цвет аутфита — дань уважения королеве Елизавете II, которой нравится этот оттенок желтого.



Тереза Мэй в этот день была одета в длинное красное платье с вырезом и выглядела прекрасно, но у нее не было и шанса составить достойную конкуренцию первой леди США.



К слову, большинству интернет-пользователей образ Мелании напомнил принцессу Бэлль из мультипликационного фильма «Красавица и чудовище».

