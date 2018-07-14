Решетова дерзко нарушила этикет на бракосочетании Агаларова и Гавриловой

14 июля Анастасия Решетова и ее бойфренд Тимати побывали на церемонии бракосочетания Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Многие интернет-пользователи посчитали, что модель поступила некрасиво, появившись на мероприятии в белоснежном платье

1 2 3 ... 10 Пользователи Сети ополчились на Анастасию Решетову за то, что она надела белое платье на чужую свадьбу

Считается, что гостьям не следует приходить на свадьбу в белом. Это, как минимум, неуважение к невесте, которая должна быть главной звездой праздника. 22-летняя Анастасия Решетова, судя по всему, забыла об этом негласном правиле: она была замечена в белом на недавней свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой.



Пользователи Сети раскритиковали Решетову за этот поступок. Многие фолловеры модели в Инстаграме сошлись во мнении, что ей следовало выбрать платье в другой цветовой гамме.



«Приходить в белом на чужую свадьбу — дурной тон», «Ужас! Пришла в белом, так еще и между мужем и женой встала!», «На свадьбе в белом — моветон», — написали подписчики в комментариях к фото Анастасии с молодоженами.



Некоторые фанаты Решетовой нашли объяснение ее поступку. Они посчитали, что таким образом она намекнула Тимати, что и сама не прочь стать невестой.

