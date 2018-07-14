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    Решетова дерзко нарушила этикет на бракосочетании Агаларова и Гавриловой

    14.07.2018
    14 июля Анастасия Решетова и ее бойфренд Тимати побывали на церемонии бракосочетания Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Многие интернет-пользователи посчитали, что модель поступила некрасиво, появившись на мероприятии в белоснежном платье
    • Анастасия Решетова, Эмин Агаларов
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      Пользователи Сети ополчились на Анастасию Решетову за то, что она надела белое платье на чужую свадьбу

    Считается, что гостьям не следует приходить на свадьбу в белом. Это, как минимум, неуважение к невесте, которая должна быть главной звездой праздника. 22-летняя Анастасия Решетова, судя по всему, забыла об этом негласном правиле: она была замечена в белом на недавней свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой.

    Пользователи Сети раскритиковали Решетову за этот поступок. Многие фолловеры модели в Инстаграме сошлись во мнении, что ей следовало выбрать платье в другой цветовой гамме.

    «Приходить в белом на чужую свадьбу — дурной тон», «Ужас! Пришла в белом, так еще и между мужем и женой встала!», «На свадьбе в белом — моветон», — написали подписчики в комментариях к фото Анастасии с молодоженами.

    Некоторые фанаты Решетовой нашли объяснение ее поступку. Они посчитали, что таким образом она намекнула Тимати, что и сама не прочь стать невестой. 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Решетова, Тимати, Эмин Агаларов

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • Зара пришла в трауре, в черном. Почему про нее ничего не пишите?

    • У решетовой ужасный рот и улыбка...бррр

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