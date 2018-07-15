Кейт Миддлтон так вдохновилась удачным образом Меган Маркл, что скопировала его

Патрон Уимблдонского клуба Кейт Миддлтон не смогла пропустить мужской одиночный финал чемпионата по теннису. На этот раз герцогиня пришла на соревнование в желтом платье, которое многим напомнило о недавнем look'e Меган Маркл.

1 2 3 ... 11 Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на мужском одиночном финале Уимблдона

На днях 36-летняя Кейт Миддлтон посетила женский одиночный финал Уимблдона в компании своей невестки Меган Маркл, которая пришла поддержать Серену Уильямс. Американская теннисистка уступила своей сопернице из Германии.



15 июля за первенство соревнуются уже мужчины — Новак Джокович и Кевин Андерсон. Герцогиня Кэтрин побывала и на этом турнире — правда, теперь в королевской ложе с ней сидел ее муж, принц Уильям. Многодетные родители наконец-то смогли ненадолго отвлечься от семейных хлопот. Супруги много смеялись и активно обсуждали происходящее на теннисном корте.



Кейт появилась на чемпионате в ярко-желтом платье по фигуре Dolce&Gabbana. Образ герцогини, обычно предпочитающей пастельные оттенки в одежде, очень понравился ее фанатам.



Наряд супруги принца Уильяма напоминает платье, в котором Меган Маркл блистала на мероприятии в рамках конкурса молодых лидеров из стран Содружества. Герцогиня Сассекская надела платье-футляр желтого цвета. Тогда фэшн-эксперты дружно назвали аутфит Меган модной победой.



