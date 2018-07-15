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    Кейт Миддлтон так вдохновилась удачным образом Меган Маркл, что скопировала его

    15.07.2018
    Патрон Уимблдонского клуба Кейт Миддлтон не смогла пропустить мужской одиночный финал чемпионата по теннису. На этот раз герцогиня пришла на соревнование в желтом платье, которое многим напомнило о недавнем look'e Меган Маркл.
    • Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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      Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на мужском одиночном финале Уимблдона

    На днях 36-летняя Кейт Миддлтон посетила женский одиночный финал Уимблдона в компании своей невестки Меган Маркл, которая пришла поддержать Серену Уильямс. Американская теннисистка уступила своей сопернице из Германии.

    15 июля за первенство соревнуются уже мужчины — Новак Джокович и Кевин Андерсон. Герцогиня Кэтрин побывала и на этом турнире — правда, теперь в королевской ложе с ней сидел ее муж, принц Уильям. Многодетные родители наконец-то смогли ненадолго отвлечься от семейных хлопот. Супруги много смеялись и активно обсуждали происходящее на теннисном корте. 

    Кейт появилась на чемпионате в ярко-желтом платье по фигуре Dolce&Gabbana. Образ герцогини, обычно предпочитающей пастельные оттенки в одежде, очень понравился ее фанатам.

    Наряд супруги принца Уильяма напоминает платье, в котором Меган Маркл блистала на мероприятии в рамках конкурса молодых лидеров из стран Содружества. Герцогиня Сассекская надела платье-футляр желтого цвета. Тогда фэшн-эксперты дружно назвали аутфит Меган модной победой.

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Уильям, Принц Гарри

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    Комментарии (11) Добавить комментарий

    • "напомнило о недавнем look'e Меган Маркл" только летним цветом! Теперь Кате в полоску тоже ничего нельзя будет надеть??

    • В этой статье в Дайли маил есть фотка Кейт смеющейся закинув голову, почеум ее тут нет. ПОтом есть статья интервью отца Меган, очень интересно, авторы, сделайте нам тоже

    • Красавица Кэтрин, глаз не оторвать!

    • honest user

      Опять неудачное платье. За что такие деньги, непонятно.

      завидно?)))

    • Гость

      В этой статье в Дайли маил есть фотка Кейт смеющейся закинув голову, почеум ее тут нет.

      ага, классные они там с Вильямом!

    • Меган своим обликом вдохновить Кейт не может. Только испугать. Так что жёлтое платье с Меган связано быть не может. Никак.

    • тоже удивилась такой "связи". Раз того же цвета - значит копирнула? Кейт великолепна, да ) Только вот мне кажется или действительно у нее правый уголок рта малость косит? Еще удивило что у жены принца нет маникюра на ногтях. Неужто потому что сама постоянно сына нянчит? ну уж скромный лак могла бы позволить на мероприятие. А у Уильяма никакого воспитания - пальцем показывает. И это королевское воспитание!

    • Кайфная она конечно,цвет волос шикарный,укладка супер,лицо посвежело,может гиалуронка,приятная она лично для меня. Я рада что с мужем они юмористы и смеются часто,надеюсь что это так

    • Гость

      тоже удивилась такой "связи". Раз того же цвета - значит копирнула? Кейт великолепна, да ) Только вот мне кажется или действительно у нее правый уголок рта малость косит? Еще удивило что у жены принца нет маникюра на ногтях. Неужто потому что сама постоянно сына нянчит? ну уж скромный лак могла бы позволить на мероприятие. А у Уильяма никакого воспитания - пальцем показывает. И это королевское воспитание!

      у нее прекрасный маникюр, ногти ухожены. просто нет покрытия) маникюр, и покрытие лаком/гель лаком - это разные вещи. совершенно.

    • У Кейт давно было желтое платье... Она еще говорила, что похожа на банан... Пресса все время сталкивает их лбами.

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