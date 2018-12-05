Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Подражая Меган: во время визита на Кипр Кейт Миддлтон удивила выбором наряда в стиле своей «заклятой родственницы»

    05.12.2018
    5 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели с официальным визитом на Кипр. Супруги встретились с британскими военнослужащими, которым предстоит провести Рождество и Новый год вдали от дома. Для этого мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала аутфит, в котором легко можно представить Меган Маркл.

    4 декабря герцог и герцогиня Кембриджские устроили праздник для семей служащих Королевских военно-воздушных сил Великобритании, которые ближайшие месяцы проведут на Кипре и не смогут отметить Рождество и Новый год с родными. Титулованные супруги пообещали детям и женам военных, что в ближайшее время передадут их подарки. Свое слово Кейт Миддлтон и принц Уильям сдержали: уже 5 декабря они прибыли на авиабазу Акротири.

    Кэтрин, которая, как правило, выходит в свет в элегантных платьях или пальто, на этот раз надела классические черные брюки, белый топ и жакет цвета хаки Smythe. 

    Свой образ жена будущего короля Великобритании дополнила замшевыми лодочками и небольшим серо-зеленым клатчем L.K. Bennett.

    Интересно, что 36-летняя Миддлтон очень редко носит брюки. Время от времени герцогиню можно увидеть в джинсах-скинни, но она надевает их исключительно на мероприятия спортивного характера. А вот ее «заклятая родственница» Меган Маркл прослыла большой любительницей брючных костюмов.

    Теперь многие поклонники мамы троих малышей гадают, неужели она решила начать копировать стиль жены принца Гарри, с которой, по слухам, у нее не лучшим образом складываются отношения. Или, быть может, таким образом Кейт хочет продемонстрировать общественности, что никакой «холодной войны» между ней и Меган нет.

    А вам понравился образ Кейт Миддлтон?   

    Перейти к обсуждению 8


    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images
    Теги:

    Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

    Реклама

    Комментарии (8) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Не не не!!!Хватит сравнивать этих двух совершенно разных дам...Кейт - аристократия до мозга костей, дай Бог каждой выглядеть так, как выглядит она с тремя детьми. Она достойная жена своего мужа и создает им неплохой имидж...у неё свой стиль шарм и достоинство)Меган - исключение из правил и давайте просто оставим ее в покое) дай Бог ей благополучно родить и жить счастливо со своим бунтарем - рыжиком)))Будущее и статус у них обоих кардинально разные)))) сравнивать нечего!!!

    • Мало того, она явно еще и лицом наконец-то занялась, эти ужасные морщины на лбу и вокруг глаз пропали. Точно сделала ботокс, и правильно, тк внешне она очень-очень сильно отстает от Маркл, которой можно запросто дать 30-33 лет! Пс. Обе мне индифферентны.

    • Искренне говорю, что пролистывая страницу и мимоходом взглянув на превью, подумала, что это очередная статья про Меган Маркл. И правда лук очень похож....

    • Гость

      Искренне говорю, что пролистывая страницу и мимоходом взглянув на превью, подумала, что это очередная статья про Меган Маркл. И правда лук очень похож....

      А это и есть очередная статья про МеМе, даже если написано про Кейт. Редакция во всей красе - Маркл пихают везде, нужна она там или статья вообще про табуретки была.

    • Теперь они бедные вечно будут « подражать» друг другу. Интересно почему Гарри с Уильямом так не сравнивают?

    • Брюки ей носить нельзя

    • У нее слишком узкие бедра , на мой взгляд. Прилегающий покрой брюк и юбок не ее.

    • 38 ей , а не 36. Третий год уже 36

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.