Подражая Меган: во время визита на Кипр Кейт Миддлтон удивила выбором наряда в стиле своей «заклятой родственницы»

5 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели с официальным визитом на Кипр. Супруги встретились с британскими военнослужащими, которым предстоит провести Рождество и Новый год вдали от дома. Для этого мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала аутфит, в котором легко можно представить Меган Маркл.

1 2 3 ... 8 5 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели на Кипр

4 декабря герцог и герцогиня Кембриджские устроили праздник для семей служащих Королевских военно-воздушных сил Великобритании, которые ближайшие месяцы проведут на Кипре и не смогут отметить Рождество и Новый год с родными. Титулованные супруги пообещали детям и женам военных, что в ближайшее время передадут их подарки. Свое слово Кейт Миддлтон и принц Уильям сдержали: уже 5 декабря они прибыли на авиабазу Акротири.

Кэтрин, которая, как правило, выходит в свет в элегантных платьях или пальто, на этот раз надела классические черные брюки, белый топ и жакет цвета хаки Smythe.

Свой образ жена будущего короля Великобритании дополнила замшевыми лодочками и небольшим серо-зеленым клатчем L.K. Bennett.



Интересно, что 36-летняя Миддлтон очень редко носит брюки. Время от времени герцогиню можно увидеть в джинсах-скинни, но она надевает их исключительно на мероприятия спортивного характера. А вот ее «заклятая родственница» Меган Маркл прослыла большой любительницей брючных костюмов.



Теперь многие поклонники мамы троих малышей гадают, неужели она решила начать копировать стиль жены принца Гарри, с которой, по слухам, у нее не лучшим образом складываются отношения. Или, быть может, таким образом Кейт хочет продемонстрировать общественности, что никакой «холодной войны» между ней и Меган нет.



А вам понравился образ Кейт Миддлтон?