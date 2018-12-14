Кира Найтли пришла на вручение ордена в Букингемский дворец в стильном костюме, а ее муж грубо нарушил протокол

13 декабря Кира Найтли вместе с мужем Джеймсом Райтоном, матерью Шерман Макдональд и отцом Уиллом Найтли побывала на приеме в Букингемском дворце. Повод для этого оказался особым: актриса удостоилась Ордена Британской империи за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. Награду кинозвезде вручил сам принц Чарльз.
Наряд оказался довольно необычным — при разном освещении он отливал то светло-желтым оттенком, то нежно-розовым. Элегантный аутфит Найтли дополнила толстым поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, шляпой Maison Michel и бежевыми остроносыми туфлями.
Если актриса выдержала дресс-код, то ее супруг, музыкант Джеймс Райтон, неожиданно отличился. Рокер надел серый костюм-тройку и белую рубашку, но забыл об одной важной детали — галстуке.
Впрочем, Райтон — далеко не единственный гость Букингемского дворца, которому приходилось нарушать протокол. Не так давно, например, Эмма Томпсон пришла за своей наградой в элегантном наряде и… кроссовках.