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    Кира Найтли пришла на вручение ордена в Букингемский дворец в стильном костюме, а ее муж грубо нарушил протокол

    14.12.2018
    Британская королевская семья нередко отмечает выдающихся знаменитостей знаками отличия. Не так давно рыцарского ордена удостоилась 33-летняя Кира Найтли. Для церемонии вручения, прошедшей 13 декабря в Букингемском дворце, кинозвезда выбрала элегантный наряд.
    • Кира Найтли
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      13 декабря Кира Найтли получила Орден Британской империи из рук принца Чарльза
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    13 декабря Кира Найтли вместе с мужем Джеймсом Райтоном, матерью Шерман Макдональд и отцом Уиллом Найтли побывала на приеме в Букингемском дворце. Повод для этого оказался особым: актриса удостоилась Ордена Британской империи за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. Награду кинозвезде вручил сам принц Чарльз.

    Кира ответственно подошла к выбору наряда. Она появилась в королевской резиденции в стильном твидовом костюме с юбкой от Chanel.

    Наряд оказался довольно необычным — при разном освещении он отливал то светло-желтым оттенком, то нежно-розовым. Элегантный аутфит Найтли дополнила толстым поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, шляпой Maison Michel и бежевыми остроносыми туфлями.

    Если актриса выдержала дресс-код, то ее супруг, музыкант Джеймс Райтон, неожиданно отличился. Рокер надел серый костюм-тройку и белую рубашку, но забыл об одной важной детали — галстуке.

    Впрочем, Райтон — далеко не единственный гость Букингемского дворца, которому приходилось нарушать протокол. Не так давно, например, Эмма Томпсон пришла за своей наградой в элегантном наряде и… кроссовках.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Кира Найтли

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    • Симпатичный у Киры мужик

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