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Беременная Меган Маркл появилась на публике в неожиданно смелом аутфите

14 января Меган Маркл и принц Гарри прибыли с официальным визитом в город Биркенхед. На этот раз беременная герцогиня Сассекская отказалась от нарядов черного цвета или пастельных оттенков и надела яркий аутфит.

После замужества Меган Маркл, как и подобает титулованной особе, стала одеваться довольно консервативно. Герцогиня Сассекская начала отдавать предпочтение нарядам пастельных оттенков, которые ее совсем не украшали. За это ее даже прозвали в Сети «Бледной молью». Но на днях 37-летняя жена принца Гарри поразила фанатов и фэшн-критиков своим непривычно броским look’ом. Кейт Миддлтон вряд ли смогла бы позволить себе столь смелое сочетание цветов в одежде.

Будущая мама прибыла вместе с супругом в город Биркенхед. Она появилась в красном пальто от канадского бренда Sentaler (такое же можно приобрести за 1 400 долларов, что в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу составляет примерно 93 тысячи) и фиолетовом платье Aritizia, подчеркнувшем довольно внушительный живот, с разрезом до колена. Наряд позволил Меган продемонстрировать удивительно стройные ноги, которые на зависть многим беременным женщинам и на шестом месяце совсем не отекают.

Герцогиня также надела красные лодочки на 12-сантиметровых каблуках, что, согласитесь, очень смело в ее положении!

Большинство королевских особ более консервативны, поэтому подбирают обувь в тон сумки, но Меган решила отказаться от вечной классики.

Кстати, о сумке: экс-актриса взяла с собой в поездку свою любимую Nina от Gabriela Hearst в коричневом цвете. Купить такую не так уж и просто — модницам, готовым расстаться с двумя тысячами долларов, приходится записываться в очередь. У Меган Маркл, к слову, в коллекции есть и другие версии этого культового аксессуара, различающиеся между собой по размеру.

На фоне яркой жены принц Гарри в черно-сером наряде даже как-то потерялся. Впрочем, герцог Сассекский и не стремится привлекать к себе всеобщее внимание.  

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14 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Действительно смело, ярко и красиво. Браво Меган!

  • Ей очень идут такие яркие цвета. Правда, сочетание цветов слизано с Дианы. У нее был наряд в точно такой же гамме.

  • Пузо-то не отвалилось?

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