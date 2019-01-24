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Виктория Бекхэм сверкнула белым лифчиком под черной водолазкой

На днях папарацци сфотографировали 44-летнюю Викторию Бекхэм во время прогулки по Нью-Йорку. Все внимание окружающих было приковано к наряду дизайнера.

Виктория Бекхэм неоднократно появлялась на публике в темных полупрозрачных блузках или топах, под которые обычно надевала нижнее белье в тон. Однако недавно знаменитость нарушила модное правило: она вышла в свет в черной водолазке из неплотной ткани — под ней виднелся бюстгальтер.

Правда, на этот раз мать четверых детей решила выбрать лифчик белого цвета. 

Помимо водолазки жена Дэвида Бекхэма надела длинную юбку с запахом и темно-синее двубортное пальто. Образ Виктории дополнили ботильоны с открытым носом, благодаря которым она смогла продемонстрировать идеальный педикюр.

В таком виде модельер направлялась в студию программы Good Morning America, где должна была принять участие в записи нового выпуска. 

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24 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Виктория Бекхэм

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