Меган Маркл появилась на публике в пальто, которое надевала на первых месяцах беременности

31 января Меган Маркл побывала в Лондонском городском университете, где встретилась с членами Ассоциации университетов Содружества. Не так давно 37-летняя герцогиня Сассекская была назначена покровительницей этой организации, поэтому и приехала лично познакомиться с руководящим составом и подопечными.
К слову, именно этот предмет верхней одежды мы уже видели на Меган. Она надевала его в ноябре прошлого года на мероприятие, приуроченное ко Дню памяти павших, — вскоре после того, как было объявлено о ее интересном положении.
Не так давно западные журналисты назвали герцогиню Сассекскую самой расточительницей представительницей королевской семьи из-за ее трат на дизайнерские аутфиты. Судя по всему, Меган Маркл решила брать пример со своей родственницы Кейт Миддлтон и время от времени повторять собственные наряды.