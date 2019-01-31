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Меган Маркл появилась на публике в пальто, которое надевала на первых месяцах беременности

Меган Маркл не раз доказывала, что серьезно относится к обязанностям, порученным ей королевой. Несмотря на поздние сроки беременности, герцогиня продолжает посещать все запланированные мероприятия. На днях жена принца Гарри нанесла визит Ассоциации университетов Содружества.
  • Меган Маркл
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    Меган Маркл побывала на мероприятии Ассоциации университетов Содружества, патроном которой ее недавно назначили
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31 января Меган Маркл побывала в Лондонском городском университете, где встретилась с членами Ассоциации университетов Содружества. Не так давно 37-летняя герцогиня Сассекская была назначена покровительницей этой организации, поэтому и приехала лично познакомиться с руководящим составом и подопечными.

Для этого выхода в свет беременная экс-актриса выбрала черное пальто Givenchy, плиссированную юбку и джемпер в тон. Образ дополнили классические бежевые лодочки.

К слову, именно этот предмет верхней одежды мы уже видели на Меган. Она надевала его в ноябре прошлого года на мероприятие, приуроченное ко Дню памяти павших, — вскоре после того, как было объявлено о ее интересном положении.

Не так давно западные журналисты назвали герцогиню Сассекскую самой расточительницей представительницей королевской семьи из-за ее трат на дизайнерские аутфиты. Судя по всему, Меган Маркл решила брать пример со своей родственницы Кейт Миддлтон и время от времени повторять собственные наряды.  

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31 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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