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Меладзе поделился фото с экстравагантной Лободой за кулисами шоу «Голос. Дети»

В настоящее время полным ходом идут съемки нового сезона телепроекта «Голос. Дети». 31 января один из жюри шоу Валерий Меладзе опубликовал в Инстаграме фотографию со своими коллегами — Светланой Лободой и Пелагеей.
  • Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Певица Пелагея
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    Валерий Меладзе опубликовал фотографию со своими коллегами по проекту «Голос. Дети»
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В феврале в эфир Первого канала выйдет уже шестой сезон вокального шоу «Голос. Дети». Не так давно стало известно, что на этот раз состав жюри немного изменится. К Валерию Меладзе и Пелагее присоединилась Светлана Лобода. В своем аккаунте в соцсети артист уже похвалил новоиспеченную коллегу по проекту за профессионализм: «Лобода восхитила быстрым полным погружением в работу» (орфография и пунктуация автора сохранены).

А на днях музыкант поделился в Инстаграме кадром с бэкстейджа съемок. На фото Валерий позировал в компании Пелагеи, Светланы и ее 7-летней дочери Евы.

Все внимание привлек к себе ультрамодный аутфит исполнительницы хита «Твои глаза». Лобода надела кожаные брюки-скинни и расшитый пайетками жакет с массивными золотыми пуговицами. Образ певицы дополнили бархатные ботильоны с открытым носком и широкополая шляпа. К слову, дочь знаменитости скопировала необычный образ мамы.

Пелагея надела блестящий костюм, а Валерий Меладзе остался верен классике. К слову, образы всех трех селебрити очень понравились поклонникам. «Вызывайте пожарных. Лобода огнище!», «Какие вы стильные!», «Шикарный мужчина с прекрасными дамами», — написали фанаты в комментариях к посту артиста.

А вам понравились наряды членов жюри шоу «Голос. Дети»?  

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01 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

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