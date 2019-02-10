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Счастливые Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на церемонию вручения премии BAFTA-2019

10 февраля в Лондоне состоялась главная британская кинопремия BAFTA-2019. Традиционно в центре внимания оказались принц Уильям и Кейт Миддлтон, прибывшие на мероприятие одними из последних. 

Вот уже третий год Кейт Миддлтон и принц Уильям не изменяют традиции посещать церемонию вручения британской кинопремии BAFTA. В 2018-м герцогиня Кембриджская, будучи беременной, затмила всех других гостей мероприятия. 

В этом году история повторилась: как только Кейт и Уильям появились на красной дорожке, все взгляды, фотоаппараты и видеокамеры были прикованы к ним. 

На этот раз герцогиня Кембриджская отдала предпочтение наряду белого цвета с ассиметричным верхом. Завершали образ клатч в тон, бриллиантовый браслет, аккуратные серьги с жемчугом и романтичная прическа в виде локонов, собранных на затылке. Не только ведущие, но и все присутствующие, а также телезрители отметили, что в этом образе Кейт похожа на принцессу из сказки. Согласны? 

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10 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Дашенька,ты умница. Очень интересные статьи пишешь.

  • Тут Кейт похорошела даже)

  • Кейт хороша...а в прошлом году была беременная, родила весной 23 апреля. Интересно, у её золовки или что-то с Эко перемудрили - двойня, тройня? или весна в феврале начнётся

  • Сейчас полетят тапки, но образ Кейт мне не нравится. 1. Обычный для неё фасон 2. Ощущение,что платье обужено (грудь пережата, сзади спина и лопатка нависает ) 3. Лямка с романтичными цветуями неконгруэнтна мощным мослатым плечам, могучим локтям, а особенно предплечьями, которые на фото шире , чем плечи. 4. Сутулость и общая скованность в движениях не ушла за кучу лет проживания в БКС.

  • Это вообще-то серьги Дианы. Она(Диана) в них на многих фото, легко можно найти.

  • Кейт роскошная, как статуэтка. Те, кто пишут про сутулость и мощные плечи - просто к второй герцогиньке не присматривались. У Кейт и талия и конечности длинные и всё пропорционально

  • А мой коммент не добавили. А я всего-то обратила внимание на то, что на Кейт серьги Дианы. И на многих фото Диана в них, что легко можно проверить.

  • Мне Кейт очень нравится! Красивая, умная, воспитанная! Достойная партия для принца! А на этих фотографиях вообще выглядит шикарно!

  • Ellin5

    А мой коммент не добавили. А я всего-то обратила внимание на то, что на Кейт серьги Дианы. И на многих фото Диана в них, что легко можно проверить.

    Ну и? Она носит много вещей из бижутерии покойной. Кстати как и Меган. А кому их носить? Не Вильяму же с Гарри

  • Глаз отдыхает, приличные люди в уместных нарядах. Никаких обезьяньих кривляний и заискиваний.

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