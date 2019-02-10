Счастливые Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на церемонию вручения премии BAFTA-2019

10 февраля в Лондоне состоялась главная британская кинопремия BAFTA-2019. Традиционно в центре внимания оказались принц Уильям и Кейт Миддлтон, прибывшие на мероприятие одними из последних.

1 2 3 4 5 6 7 Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на церемонию вручения премии Bafta-2019

Вот уже третий год Кейт Миддлтон и принц Уильям не изменяют традиции посещать церемонию вручения британской кинопремии BAFTA. В 2018-м герцогиня Кембриджская, будучи беременной, затмила всех других гостей мероприятия.

В этом году история повторилась: как только Кейт и Уильям появились на красной дорожке, все взгляды, фотоаппараты и видеокамеры были прикованы к ним.

На этот раз герцогиня Кембриджская отдала предпочтение наряду белого цвета с ассиметричным верхом. Завершали образ клатч в тон, бриллиантовый браслет, аккуратные серьги с жемчугом и романтичная прическа в виде локонов, собранных на затылке. Не только ведущие, но и все присутствующие, а также телезрители отметили, что в этом образе Кейт похожа на принцессу из сказки. Согласны?