Счастливые Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на церемонию вручения премии BAFTA-2019

Вот уже третий год Кейт Миддлтон и принц Уильям не изменяют традиции посещать церемонию вручения британской кинопремии BAFTA. В 2018-м герцогиня Кембриджская, будучи беременной, затмила всех других гостей мероприятия.
На этот раз герцогиня Кембриджская отдала предпочтение наряду белого цвета с ассиметричным верхом. Завершали образ клатч в тон, бриллиантовый браслет, аккуратные серьги с жемчугом и романтичная прическа в виде локонов, собранных на затылке. Не только ведущие, но и все присутствующие, а также телезрители отметили, что в этом образе Кейт похожа на принцессу из сказки. Согласны?