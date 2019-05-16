Белла, учись! На ужине Dior Ева Герцигова заткнула молодых моделей за пояс, засветив в прозрачном наряде свой не по годам упругий бюст

Старая гвардия супермоделей не сдает своих позиций! 46-летняя Ева Герцигова, например, смело приходит на мероприятие без нижнего белья и заслуженно получает массу комплиментов.



В расписании звездных гостей Каннского кинофестиваля нет свободного времени: утром — примерка нарядов, днем — встреча с журналистами и фотосессии, вечером — кинопремьеры и закрытые вечеринки. Одна из таких прошла 15 мая в ресторане Fred L'Ecailler. Белла Хадид, Моника Беллуччи со своим бойфрендом, Эшли Симпсон с мужем и другие селебрити были приглашены на ужин Dior.

Обычно в рамках таких мероприятий модные бренды презентуют новые коллекции или, например, эксклюзивную модель часов, созданную специально для кинофестиваля. Однако французский Дом решил собрать своих именитых друзей без повода, чтобы провести приятный вечер большой компанией.

Моника Беллуччи

Все гостьи блистали в нарядах Dior. Белла Хадид — в кроп-топе и летящей юбке, Шейлин Вудли — в пышном платье с широким кожаным поясом, Моника Беллуччи — в пестром платье с прозрачными рукавами.

Затмила всех Ева Герцигова. 46-летняя супермодель появилась в ресторане в блестящей юбке и «голом» топе, под которым не было нижнего белья. Что сказать? Выглядит просто великолепно!