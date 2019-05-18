«Большинство российских модельеров могли бы сделать лучше»: Лена Ленина о нарядах Джулианны Мур, Диты фон Тиз и других звезд Канн

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Писательница Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка огласила модный приговор звездным гостям второго дня Каннского кинофестиваля.



Лена Ленина

Вчера проглядела все глазоньки, судорожно вглядываясь в ковровую дорожку в поисках звезд и красивых причесок. Первых видела редко, вторые — никогда. Зато пара красивых платьев лишили меня спокойного сна. Не так, конечно, как после праздника американского костюма Met Gala: насмотревшись на сногсшибательные аутфиты Леди Гаги, Кэти Перри, Кары Дельвинь, Джареда Лето, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и Селин Дион, я впала в стилистическую депрессию на неделю и была готова застрелить пару российских модельеров.



Белла Хадид была неплохим украшением красной дорожки. Ее эротически несимметричное платье, сверху более сексуальное, чем снизу, омрачало лишь досадная некомпетентность начинающих звезд в Каннах: платье было белым.

Когда уже звезды научатся учитывать цветовые особенности черно-белой пингвинообразной расцветки смокингов фотографов и помидорного оттенка ковра? Из-за этого любое красное платье теряется нижней своей частью, а белое или черное — верхней. И звезды, выбирающие эти цвета в Каннах, немного растворяются. А вот в лимонном, розовом или бирюзовом любая из них могла бы быть контрастнее и ярче.

Что же касается прически Беллы Хадид, то от жительницы США я такого не ожидала. Мне всегда казалось, что американские женщины, так же, как и россиянки, более ухоженные, чем европейские. Но Белла Хадид как будто бы специально приехала в Европу не со своим уставом в их монастырь — с полным отсутствием укладки. Этим она унизила не только меня, любительницу тщательно структурированных параллельных волосинок, но и всех великих деятелей парикмахерского искусства.

1 2 3 ... 16 Ева Лонгория вышла на первую дорожку неудачно и ей это, видимо, понравилось, поэтому она решила повторить. Роскошное по фактуре и правильное по цвету платье невыигрышно подчеркнуло недостатки фигуры Евы, и даже хитрый трюк с одной асимметричной лямкой вместо обычных двух не спас ситуацию с гренадерским волочковообразным верхом и коротковатым низом

Каннские платья вчерашней дорожки не лишили меня желания жить и превзойти западных конкуренток высотой причесок и эпатажностью платьев.