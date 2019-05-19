Лена Ленина о нарядах Эмбер Херд, Пенелопы Крус и других «голливудских товарок»

Перепроизводство желчи вредно для организма, поэтому давайте продолжим ревностно вглядываться в платья звезд, дефилирующих по самой знаменитой красной дорожке в мире. Некоторые наряды уже поднявшихся по ней селебрити вызвали у меня чувство жгучей зависти, а вот некоторые укладки — чувство собственного превосходства.
Я иной раз даже высокомерно разглядывала наспех собранные головы голливудских звезд, потому что понимала — некоторые из них не привезли с собой персонального парикмахера. Вместо этого почти каждая воспользовалась бесплатными стилистами.
Спонсоры предоставляют дефилирующим по красной ковровой дорожке звездам парикмахеров и визажистов. И те, и другие с логотипом своего бренда и фестиваля на спинах бегают из номера в номер по двум отелям, где чаще всего селятся богатые и знаменитые. А селятся они традиционно в двух — Majestic и Martinez. Все по той же экономической причине — номера им дарят ювелирные и прочие партнеры мероприятия. Перед этими отелями каждый день фестиваля толпятся зеваки, прибывшие со всех концов мира в надежде получить автограф, а если повезет, то и селфи со звездой. Те в свою очередь демократично соглашаются позировать, потому что жалеют бедолаг, простаивающих часами на солнце в ожидании королевской милости.
Вернемся к стилистам. В среднем на каждую знаменитость уходит 15 минут. Больше не получается, потому что селебрити заказывают прическу и макияж как можно ближе ко времени выхода на дорожку. И так делают все! Никто не хочет быть готовой за 8 часов до начала премьеры. Все хотят максимум за час. Вот и получается, что чем меньше времени до начала мероприятия, тем больше звезд в очереди. Результат на лицо! Точнее, на лицах и головах: полное отсутствие крутых мейков и укладок. А вместо них что-то очень мимимишечное, что способен сделать стажер-парикмахер за 5 минут в условиях стресса.
- Пенелопа Крус появилась на дорожке в образе школьницы в ситцевом платье, у которой от рюкзака с учебниками остались только лямки. Редкий случай: мне захотелось приблизиться к ней и пощупать эту ткань, потому что визуально на расстоянии совершенно непонятно, дешевый ли это ситец или дорогая вышивка гладьюСмотреть галерею
А теперь давайте посмотрим на новые образы каннской ярмарки. И звезды были, и платья на них были, и волосы тоже были! К сожалению, чаще всего, без укладок.