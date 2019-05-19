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Лена Ленина о нарядах Эмбер Херд, Пенелопы Крус и других «голливудских товарок»

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Писательница Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка огласила модный приговор звездным гостям третьего дня Каннского кинофестиваля.
Лена Ленина
Лена Ленина

Перепроизводство желчи вредно для организма, поэтому давайте продолжим ревностно вглядываться в платья звезд, дефилирующих по самой знаменитой красной дорожке в мире. Некоторые наряды уже поднявшихся по ней селебрити вызвали у меня чувство жгучей зависти, а вот некоторые укладки — чувство собственного превосходства.

Я иной раз даже высокомерно разглядывала наспех собранные головы голливудских звезд, потому что понимала — некоторые из них не привезли с собой персонального парикмахера. Вместо этого почти каждая воспользовалась бесплатными стилистами. 

Спонсоры предоставляют дефилирующим по красной ковровой дорожке звездам парикмахеров и визажистов. И те, и другие с логотипом своего бренда и фестиваля на спинах бегают из номера в номер по двум отелям, где чаще всего селятся богатые и знаменитые. А селятся они традиционно в двух — Majestic и Martinez. Все по той же экономической причине — номера им дарят ювелирные и прочие партнеры мероприятия. Перед этими отелями каждый день фестиваля толпятся зеваки, прибывшие со всех концов мира в надежде получить автограф, а если повезет, то и селфи со звездой. Те в свою очередь демократично соглашаются позировать, потому что жалеют бедолаг, простаивающих часами на солнце в ожидании королевской милости.

Вернемся к стилистам. В среднем на каждую знаменитость уходит 15 минут. Больше не получается, потому что селебрити заказывают прическу и макияж как можно ближе ко времени выхода на дорожку. И так делают все! Никто не хочет быть готовой за 8 часов до начала премьеры. Все хотят максимум за час. Вот и получается, что чем меньше времени до начала мероприятия, тем больше звезд в очереди. Результат на лицо! Точнее, на лицах и головах: полное отсутствие крутых мейков и укладок. А вместо них что-то очень мимимишечное, что способен сделать стажер-парикмахер за 5 минут в условиях стресса. 

  • Пенелопа Крус
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    Пенелопа Крус появилась на дорожке в образе школьницы в ситцевом платье, у которой от рюкзака с учебниками остались только лямки. Редкий случай: мне захотелось приблизиться к ней и пощупать эту ткань, потому что визуально на расстоянии совершенно непонятно, дешевый ли это ситец или дорогая вышивка гладью
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А теперь давайте посмотрим на новые образы каннской ярмарки. И звезды были, и платья на них были, и волосы тоже были! К сожалению, чаще всего, без укладок.

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19 мая 2019
Текст Лена Ленина
Фото Getty Images, @lenalenina
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Лена Ленина

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