«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала от лишних кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Писательница Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. В новом обзоре для Woman.ru знаменитая блондинка разбирает вечерние образы Моники Беллуччи, Алины Байковой, Шарлотты Генсбур и других звезд.

Лена Ленина

Не каждое платье можно выгулять на Каннском фестивале. Например, наряд из живых цветов, которые необходимо за несколько часов закрепить на многоуровневый каркас, невозможно будет донести до красной дорожки. И не только потому, что цветы за день завянут, но и потому, что сесть в таком аутфите в лимузин, обязательный для всех звездных гостей, не получится. Точно так же платье из натурального шелка тут же помнется, как только вы окажетесь в автомобиле. И потом никаким фотошопом это не исправить!

Айшвария Рай

Вот прекрасный пример — выход индийской актрисы Айшварии Рай. Специфика любого мероприятия подобного уровня заключается в том, что, проходя по красной дорожке, знаменитостям приходится поворачиваться направо и налево, чтобы все желающие фотографы смогли звезду запечатлеть.

Футуристическое платье на Айшварии аж с (!) шестью шлейфами не позволяло актрисе легко крутиться, поэтому каждый раз ассистент должен был красиво выкладывать шлейфы на дорожку.

Приходится чем-то жертвовать: или шлейф, или твои снимки во всех фотоагентствах мира. Очень непрактичное платье!

Айшвария Рай — завсегдатай Каннского фестиваля. Мы с ней познакомились еще лет 10 назад здесь же, в Каннах.

К счастью для своих шлейфов, Айшвария, как и многие другие мировые суперзвезды, благодаря личному расположению руководства фестиваля удостаивается чести пройтись по дорожке в гордом одиночестве, а следующие за ней звезды стоят и терпеливо ждут своей очереди.

Моника Белуччи — богиня всех сластен на планете и единственная звезда, которая не отказывает себе в шоколаде, — всегда ходит в черном.

На Каннском кинофестивале не приветствуются наряды черного цвета (хотя некоторых это совсем не волнует), поэтому Моника явилась на красную дорожку в иссиня-черном. Ну и для того, чтобы ее страсть к сладкому не была столь очевидной, она набросила на плечи легкую накидку из органзы.

Белуччи не была бы абсолютной иконой всех женщин мира, если бы, как и все женщины мира, не страдала от лишних кг.

На ней, кроме них, было также великолепное бриллиантово-изумрудное колье от Cartier, амбассадором которого актриса выступает уже многие годы. Несмотря на то, что генеральным партнером мероприятия является компания Chopard, таким суперзвездам, как Моника Беллуччи, позволяют демонстрировать публике ювелирные изделия другого бренда.

Что касается прически Моники, то подобную она носит уже больше 40 лет, поэтому я не ожидала от нее никаких капиллярных изысков. Беллуччи консервативна, но прекрасна, так что я прощаю ей и извечный черный цвет в одежде, и однотипную укладку. Кстати, она проявила большое мужество, явившись на фестиваль в одно и то же время, что и ее бывший, Венсан Кассель, приехавший в Канны со своей новой супругой, только что родившей, но роскошной, молодой и сексуальной Тиной Кунаки. А Моника, хоть и не страдает от отсутствия мужского внимания, но замуж так пока и не вышла.