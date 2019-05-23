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«В Каннах еще никто так не одевался!»: Лена Ленина оценила наряды дочери Катрин Денев, «французской Ольги Бузовой» и других гостей фестиваля

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Писательница Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. Знаменитая блондинка продолжает следить за Каннским кинофестивалем. На очереди — наряды звезд девятого дня. 
Лена Ленина
Лена Ленина

Продолжаю жадно впиваться в образы звезд, приехавших в Канны показать себя на самой большой ярмарке тщеславия. И продолжаю недоумевать по поводу беспорядка на их головах.

Кьяра Мастроянни и Бенжамен Бьолэ
Кьяра Мастроянни и Бенжамен Бьолэ

Дочь великого Марчелло Мастроянни и не менее великой, но ныне живущей французской актрисы Катрин Денев Кьяра Мастроянни приехала на Лазурный берег со своим супругом, французским певцом и композитором Бенжаменом Бьолэ. Кьяра не новичок в Каннах, но почему-то упорно продолжает носить черные платья, которые крайне невыгодно смотрятся на фото и теряются на фоне гряды черно-белых смокингов стоящих вдоль дорожки фотографов.

Природная интеллигентность не позволяет мне оценивать макияж Кьяры, но вот по поводу отсутствия прически все же сорвусь и осужу. Хотя, к черту стыдливость! Она среди звезд — признак профнепригодности. Осужу и макияж. Это безобразие может позволить себе лишь рожденная в союзе столь великих актеров. C таким происхождением она могла бы даже не брить ноги. Кстати, аллергия на парикмахеров у них семейная — по ее супругу тоже плачут ножницы.

Что касается обуви дочери великих, то такие сапоги больше уместны где-нибудь в районах вечной мерзлоты Сибири, но никак не на ковровой дорожке жаркого Лазурного берега. И даже если это тактический пируэт с целью скрыть неидеальность икр или щиколоток, то для этого существуют более уместные в Каннах решения — длинные платья со шлейфом.

В общем, если кому-то из вас вздумается бросить камень в мою прическу, вспомните эти кадры и запаситесь гуманизмом.

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23 мая 2019
Текст Лена Ленина
Фото Getty Images, @lenaleninaofficial
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Лена Ленина

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  • Зачем сравнивать такую красавицу, как Набилла Бенаттиа, с Бузовой? Палец с *опой?

  • Пино и мне очень нравится, шикарный мужчина, конечно...

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