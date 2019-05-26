«Может быть, они просто устали наряжаться в очень красивые платья?»: Лена Ленина выносит вердикт звездам в Каннах

72-й Каннский кинофестиваль подошел к концу, а вместе с ним и модное ревью Лены Лениной. Все эти дни экстравагантный автор Woman.ru ставила свою оценку мировым звездам и их стилистам.

Лена Ленина

Наблюдая за дефилирующими по лестнице Каннского кинофестиваля звездами я проплакала все глазки: прически никакие, макияж слабый, а платья порой просто чудовищные. Но на днях в Каннах что-то произошло. Не с прическами, нет, с этим тут до сих пор тухло. Зато с платьями случился праздник. Воспаление роговицы моего глаза переросло в возбужденный блеск, когда я увидела наряды состоятельных дам и самых приличных звезд, появившихся на вечере amfAR, ежегодно проводимом в рамках Каннского кинофестиваля.



На благотворительные вечера небогатых не приглашают. Ведь каждый входящий не просто очень дорого платит за место за столиком, но и часто оставляет кругленькие суммы во время аукциона. Поэтому вполне логично, что у дам, приходящих на данное мероприятие с миллиардерами, все в порядке с финансами и красивые платья у них есть. Но то, что я увидела, превзошло все мои ожидания. Красивых платьев было так много, что у меня не хватит слюны, чтобы в восторге ее разбрызгать.

Самая красивая из всех сестер Ким Кардашьян Кендалл Дженнер появилась на благотворительном вечере в сногсшибательно красивом розовом платье. Этот самый любимый женский цвет самого красивого оттенка в самом изысканном исполнении божественно обрамлял стройную модель.

Интересно, сколько же чемоданов привезла с собой красотка, если только одно это платье занимает целый чемодан? Но мне все равно теперь будет сниться такое платье в разных оттенках розового и красного, да и вообще во всех цветах радуги.

«Еще одна шторка», — подумала Лена Ленина. «Еще один шедевр моего любимого модельера», — решила Ева Лонгория. Зато мы теперь знаем, как нужно быть тем, у кого проблемы с весом формируются на талии и выше: складками шторки в одном месте побольше, в другом поменьше, а в области широкой грудной клетки и широких плечей как можно более асимметрично. В белом платье Евы асимметрия выражена очень деликатно, но все же она есть и выполняет свою корректирующую роль.