Панама-мама: Ирину Шейк не узнать в образе а-ля «туристический шик»

На днях 33-летняя топ-модель Ирина Шейк вновь дала повод обсудить свой повседневный наряд. Разбираем, в чем звезда появилась на улицах Лос-Анджелеса.

Поклонники Ирины Шейк уже привыкли к неожиданным нарядам, которые топ-модель выбирает для прогулок в свободное от съемок и красных дорожек время. Чрезмерно объемные вещи, пестрые принты и сочетание несочетаемого — все это является неотъемлемой частью стрит-стайла Ирины. Однако на этот раз Шейк превзошла саму себя. Отправляясь на ланч с друзьями, топ-модель выбрала широкие красные брюки с высокой талией, белую майку и панамку.

Ноль макияжа и растрепанные волосы завершили этот образ в «туристическом» стиле. Вероятно, Ирина не раздумывала, что надеть на встречу с друзьями, и выбрала первое, что попалось ей под руку.



1 2 3 ... 10 Ирина Шейк продемонстрировала модный «туристический» аутфит, состоящий их свободных брюк и панамы

Только попались Ирине все вещи из последней коллекции ее друга Риккардо Тиши для бренда Burberry. Майка стоит 23 000 руб., брюки около 50 000 руб., панама 21 000 руб., а рюкзак порядка 65 000 руб. Вот и считайте!

