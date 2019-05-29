Панама-мама: Ирину Шейк не узнать в образе а-ля «туристический шик»

Поклонники Ирины Шейк уже привыкли к неожиданным нарядам, которые топ-модель выбирает для прогулок в свободное от съемок и красных дорожек время. Чрезмерно объемные вещи, пестрые принты и сочетание несочетаемого — все это является неотъемлемой частью стрит-стайла Ирины. Однако на этот раз Шейк превзошла саму себя. Отправляясь на ланч с друзьями, топ-модель выбрала широкие красные брюки с высокой талией, белую майку и панамку.
Ноль макияжа и растрепанные волосы завершили этот образ в «туристическом» стиле. Вероятно, Ирина не раздумывала, что надеть на встречу с друзьями, и выбрала первое, что попалось ей под руку.
Только попались Ирине все вещи из последней коллекции ее друга Риккардо Тиши для бренда Burberry. Майка стоит 23 000 руб., брюки около 50 000 руб., панама 21 000 руб., а рюкзак порядка 65 000 руб. Вот и считайте!