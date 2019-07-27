Наряд Надежды Михалковой сравнили с «платьем мести» принцессы Дианы

Осенью 2017-го Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова развелись после семи лет брака. Поговаривают, что расставание знаменитой пары было очень болезненным — впервые о разладе заговорили за год до того, как союз был расторгнут.
А вот Резо на прошлой неделе женился на своей давней избраннице Надежде Оболенцевой, с которой он начал встречаться вскоре после развода с Михалковой.
Фолловеры не раз пытались выпытать у актрисы, как она относится к новому браку бывшего мужа. Впрочем, Надежда всегда хранит молчание на этот счет.
Внимательные пользователи Сети сравнили наряд Михалковой с легендарным черным платьем принцессы Дианы, в котором она вышла в свет, когда узнала об изменах принца Чарльза.
Вот уже несколько десятилетий подобный образ символизирует, что женщина хочет выглядеть на все сто, несмотря на самые неприятные новости. Что же, Надежде «платье мести» подошло идеально: под черно-белой фотографией нет ни одного негативного комментария — все восхищаются красотой актрисы.