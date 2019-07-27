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Наряд Надежды Михалковой сравнили с «платьем мести» принцессы Дианы

Публика давно ждет комментарий Надежды Михалковой по поводу свадьбы ее бывшего мужа Резо Гигинеишвили. Пока звезда хранит молчание, пользователи Сети ищут намеки даже в ее гардеробе. 
Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили

Осенью 2017-го Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова развелись после семи лет брака. Поговаривают, что расставание знаменитой пары было очень болезненным — впервые о разладе заговорили за год до того, как союз был расторгнут.

Неизвестно, встретила ли Надежда за прошедшие два года нового возлюбленного — теперь она предпочитает не афишировать подробности личной жизни. 

А вот Резо на прошлой неделе женился на своей давней избраннице Надежде Оболенцевой, с которой он начал встречаться вскоре после развода с Михалковой. 

Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Фолловеры не раз пытались выпытать у актрисы, как она относится к новому браку бывшего мужа. Впрочем, Надежда всегда хранит молчание на этот счет. 

26 июля знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в элегантном черном платье с открытыми плечами. 

Внимательные пользователи Сети сравнили наряд Михалковой с легендарным черным платьем принцессы Дианы, в котором она вышла в свет, когда узнала об изменах принца Чарльза. 

  • Надежда Михалкова
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    Надежда Михалкова примерила наряд, сильно напоминающий один из самых известных образов принцессы Дианы
    Смотреть галерею

Вот уже несколько десятилетий подобный образ символизирует, что женщина хочет выглядеть на все сто, несмотря на самые неприятные новости. Что же, Надежде «платье мести» подошло идеально: под черно-белой фотографией нет ни одного негативного комментария — все восхищаются красотой актрисы. 

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27 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Legion-Media.ru, Евгений Смирнов/Woman.ru, Instagram
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Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Какую чушь только не напишут..сто лет как люди развелись

  • Милая такая барышня. Утонченная аристократка. Отвело этого человека от нее и слава богу. Несуразный некрасивый небогатый. Не под стать ей ни по каким параметрам.

  • Ни до , ни после Резо женихи в очередь не выстриваются. И это при таком папаше влиятельном! Все-таки как женщина Надежда не привлекательная.

  • Все у Надежды хорошо) живет в своё удовольствие, воспитывает двух чудесных деток от любимого когда-то мужчины, путешествует, в средствах не нуждается, любимая дочка и сестра! Не нужно ей ничего никому доказывать. Тем более выходить замуж по расчёту, из-за денег, терпеть мужа... как некоторым

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