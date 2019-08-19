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Кольцо за 5 миллионов рублей и треники за пять тысяч: сколько стоят вещи в гардеробе Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева — одна из главных модниц Инстаграма. Любовь телеведущей к необычным вещам и аксессуарам вдохновила ее поклонников создать целый микроблог, посвященный образам звезды. 
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева

28-летняя Настя Ивлеева — пример для подражания для многих молодых девушек. Поклонницы перенимают ее манеру поведения, стиль одежды и даже пытаются нарисовать себе точно такие же, как у нее, веснушки. 

Кроме того, в Сети имеется микроблог, посвященный образам знаменитости. 

Каждый новый наряд Ивлеевой тщательно изучается создателями аккаунта и разбирается от и до, чтобы все желающие знали, где и за сколько можно купить эти вещи. 

Кадр из фан-аккаунта в Инстаграме
Кадр из фан-аккаунта в Инстаграме

Впрочем, приобрести такое сможет не каждый. Некоторые из них стоят десятки, а то и сотни тысяч рублей. 

Так, последний аутфит Ивлеевой, в котором она прогулялась по улицам Лондона, обошелся ей почти в 8 миллионов рублей!

Конечно, львиную долю этой суммы «съели» украшения звезды — кольцо Cartier и часы Rolex, которые ей, по слухам, подарил возлюбленный, рэпер Элджей. 

Несмотря на возможность одеваться в люксовые бренды, Настя довольно часто покупает одежду и в магазинах класса масс-маркет. Даже в этом образе можно увидеть простые спортивки adidas за 5 тысяч рублей, а также футболку и цепочку, каждая из которых стоит чуть дороже тысячи рублей. 

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19 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_agentgirl, @nastyaivleeva/Instagram
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Настя Ивлеева

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  • И все равно выглядит как ПТУшница

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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
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Гость 2019-08-07 16:59:00
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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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