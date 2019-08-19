Кольцо за 5 миллионов рублей и треники за пять тысяч: сколько стоят вещи в гардеробе Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева — одна из главных модниц Инстаграма. Любовь телеведущей к необычным вещам и аксессуарам вдохновила ее поклонников создать целый микроблог, посвященный образам звезды.

Настя Ивлеева

28-летняя Настя Ивлеева — пример для подражания для многих молодых девушек. Поклонницы перенимают ее манеру поведения, стиль одежды и даже пытаются нарисовать себе точно такие же, как у нее, веснушки.

Кроме того, в Сети имеется микроблог, посвященный образам знаменитости.

Каждый новый наряд Ивлеевой тщательно изучается создателями аккаунта и разбирается от и до, чтобы все желающие знали, где и за сколько можно купить эти вещи.

Кадр из фан-аккаунта в Инстаграме

Впрочем, приобрести такое сможет не каждый. Некоторые из них стоят десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Так, последний аутфит Ивлеевой, в котором она прогулялась по улицам Лондона, обошелся ей почти в 8 миллионов рублей!

Конечно, львиную долю этой суммы «съели» украшения звезды — кольцо Cartier и часы Rolex, которые ей, по слухам, подарил возлюбленный, рэпер Элджей.

Несмотря на возможность одеваться в люксовые бренды, Настя довольно часто покупает одежду и в магазинах класса масс-маркет. Даже в этом образе можно увидеть простые спортивки adidas за 5 тысяч рублей, а также футболку и цепочку, каждая из которых стоит чуть дороже тысячи рублей.