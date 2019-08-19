Из бабочки в гусеницу: мини-платье неудачного фасона напрочь испортило фигуру Даши Жуковой

38-летняя Даша Жукова восхищает поклонников абсолютно любым своим действием, будь то открытие нового культурного проекта, выход в свет с женихом-миллиардером или просто новое фото в Инстаграме.
Впрочем, даже самые прекрасные женщины не могут быть застрахованы от неудач.
На днях папарацци сфотографировали Дашу во время прогулки с дочерью Леей на побережье итальянского городка Портофино.
Несмотря на стройную и подтянутую фигуру знаменитости, модный наряд совершенно ее не украсил. Складывается ощущение, что экс-возлюбленная Романа Абрамовича и сама пожалела, что надела платье — судя по фото, ей было весьма неудобно в нем двигаться.
Стоит отметить, что Даше очень идет ее любимый цветочный принт, но только при правильной длине и пропорциях.
А вам нравится платье Даши Жуковой?