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Из бабочки в гусеницу: мини-платье неудачного фасона напрочь испортило фигуру Даши Жуковой

Даша Жукова отлично разбирается не только в современном искусстве, но и в модных тенденциях. Впрочем, отличное знание фэшн-теории не уберегло знаменитость от провала на практике. 
Дарья Жукова
Даша Жукова

38-летняя Даша Жукова восхищает поклонников абсолютно любым своим действием, будь то открытие нового культурного проекта, выход в свет с женихом-миллиардером или просто новое фото в Инстаграме. 

Галеристка обладает изящным вкусом, что позволяет ей никогда не попадать в тень даже рядом со всемирно известными персонами. 

Впрочем, даже самые прекрасные женщины не могут быть застрахованы от неудач. 

Даша Жукова
Даша Жукова с дочерью

На днях папарацци сфотографировали Дашу во время прогулки с дочерью Леей на побережье итальянского городка Портофино. 

Жукова была одета в ультракороткое платье-резинку с цветочным принтом и рукавами-фонариками. 

Несмотря на стройную и подтянутую фигуру знаменитости, модный наряд совершенно ее не украсил. Складывается ощущение, что экс-возлюбленная Романа Абрамовича и сама пожалела, что надела платье — судя по фото, ей было весьма неудобно в нем двигаться. 

Стоит отметить, что Даше очень идет ее любимый цветочный принт, но только при правильной длине и пропорциях. 

А вам нравится платье Даши Жуковой?

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19 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @dasha/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Дарья Жукова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Платье нравится. Подчеркнуло красивые ноги.

  • ну, портить там особо нечего, у нее фигура на любителя: не очень длинная шея и широкая талия

  • Ну она и в образе гусенички уже второй раз замуж за миллионера сходит.Всем бы такими гусеничка и побыть))))

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