А где купальники? Брижит Макрон и Мелания Трамп появились вместе на пляже

С 24 по 26 августа во французском курортном городе Биарриц прошел саммит глав государств «большой семерки»: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
Пока политики устраивали многочисленные заседания, первые леди «выгуливали» наряды и посещали светские приемы, устроенные хозяйкой принимающей стороны — супругой президента Франции Брижит Макрон.
В заключительный день саммита Брижит пригласила Меланию Трамп прогуляться по одному из самых известных пляжей Биаррица, Кот-де-Баск.
Пляжная прогулка первых леди оказалась совсем не такой, что ожидали папарацци. Женщины не спускались к океану, ограничившись лишь осмотром заасфальтированной набережной. Все потому, что каждая из них была в туфлях на высоких каблуках — ну как в такой обуви походишь по песку?
Наряд Брижит Макрон хотя бы немного походил на пляжный аутфит — первая леди Франции надела бежевое платье Louis Vuitton. А вот Мелания Трамп выбрала монохромное платье Azzedine Alaïa длиной по щиколотку. Эх, жаль, что дамы не решились появиться на публике в купальниках. Вот это были бы кадры!