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А где купальники? Брижит Макрон и Мелания Трамп появились вместе на пляже

В минувшие дни во Франции проходил международный саммит G7. Пока главы государств решали важные задачи насчет сотрудничества своих стран, их супруги вели светские беседы и даже успели прогуляться по одному их самых знаменитых пляжей Европы. 
Брижит Макрон, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Мелания и Дональд Трамп и Эммануэль и Брижит Макрон

С 24 по 26 августа во французском курортном городе Биарриц прошел саммит глав государств «большой семерки»: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Как полагается, на мероприятие главы стран прибыли вместе со своими супругами. 

Пока политики устраивали многочисленные заседания, первые леди «выгуливали» наряды и посещали светские приемы, устроенные хозяйкой принимающей стороны — супругой президента Франции Брижит Макрон. 

Мелания Трамп, Брижит Макрон
 

В заключительный день саммита Брижит пригласила Меланию Трамп прогуляться по одному из самых известных пляжей Биаррица, Кот-де-Баск. 

Именно сюда любят приезжать серфингисты со всего мира, да и обычных любителей позагорать здесь обычно не меньше.

Пляжная прогулка первых леди оказалась совсем не такой, что ожидали папарацци. Женщины не спускались к океану, ограничившись лишь осмотром заасфальтированной набережной. Все потому, что каждая из них была в туфлях  на высоких каблуках — ну как в такой обуви походишь по песку?

  • Брижит Макрон, Мелания Трамп
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    Брижит Макрон и Мелания Трамп прогулялись по одному из самых известных пляжей Европы
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Наряд Брижит Макрон хотя бы немного походил на пляжный аутфит — первая леди Франции надела бежевое платье Louis Vuitton. А вот Мелания Трамп выбрала монохромное платье Azzedine Alaïa длиной по щиколотку. Эх, жаль, что дамы не решились появиться на публике в купальниках. Вот это были бы кадры!

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28 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
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Брижит Макрон, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мелания с платьем промахнулась сильно.Силуэт четко прямоугольный, талия исчезла, грудь кажется маленькой, а живот и бедра полными.

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