А где купальники? Брижит Макрон и Мелания Трамп появились вместе на пляже

В минувшие дни во Франции проходил международный саммит G7. Пока главы государств решали важные задачи насчет сотрудничества своих стран, их супруги вели светские беседы и даже успели прогуляться по одному их самых знаменитых пляжей Европы.

Мелания и Дональд Трамп и Эммануэль и Брижит Макрон

С 24 по 26 августа во французском курортном городе Биарриц прошел саммит глав государств «большой семерки»: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Как полагается, на мероприятие главы стран прибыли вместе со своими супругами.

Пока политики устраивали многочисленные заседания, первые леди «выгуливали» наряды и посещали светские приемы, устроенные хозяйкой принимающей стороны — супругой президента Франции Брижит Макрон.

В заключительный день саммита Брижит пригласила Меланию Трамп прогуляться по одному из самых известных пляжей Биаррица, Кот-де-Баск.

Именно сюда любят приезжать серфингисты со всего мира, да и обычных любителей позагорать здесь обычно не меньше.

Пляжная прогулка первых леди оказалась совсем не такой, что ожидали папарацци. Женщины не спускались к океану, ограничившись лишь осмотром заасфальтированной набережной. Все потому, что каждая из них была в туфлях на высоких каблуках — ну как в такой обуви походишь по песку?

1 2 3 ... 10 Брижит Макрон и Мелания Трамп прогулялись по одному из самых известных пляжей Европы

Наряд Брижит Макрон хотя бы немного походил на пляжный аутфит — первая леди Франции надела бежевое платье Louis Vuitton. А вот Мелания Трамп выбрала монохромное платье Azzedine Alaïa длиной по щиколотку. Эх, жаль, что дамы не решились появиться на публике в купальниках. Вот это были бы кадры!