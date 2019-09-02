Анастасия Волочкова пришла на школьную линейку дочери в платье с глубоким декольте без бюстгальтера

В честь начала нового учебного года многие знаменитости посетили торжественные линейки своих наследников. Пришла поздравить дочь с переходом в восьмой класс и Анастасия Волочкова — вот только ее аутфит не совсем соответствовал характеру мероприятия.

Анастасия Волочкова

43-летняя Анастасия Волочкова любит эпатировать публику откровенными нарядами. Порой о стиле балерины говорят больше, чем о ее карьере или личной жизни.

А пикантные бикини Волочковой и вовсе стали ее визитной карточкой.

Не изменила себе знаменитость и во время посещения школьной линейки 14-летней дочери Ариадны. Анастасия не только побывала на торжественной части, но и заглянула на первый урок, чтобы пообщаться с одноклассниками наследницы.

Звезда пришла в школу в обтягивающем платье с анималистическим принтом и интригующим декольте на шнуровке.

Скорее всего, Волочкова даже не надела — с таким глубоким разрезом его бы точно было видно.

Предвосхищая реакцию аудитории на свой смелый образ, Анастасия закрыла комментарии к публикации. Впрочем, это не избавило балерину от критики общественности.

Фотография Волочковой вмиг разлетелась по соцсетям и стала бурно обсуждаться интернет-пользователями. Многие вполне справедливо отметили, что для посещения учебного заведения звезде стоило выбрать более скромный наряд, чтобы не смущать педагогов и детей.



А как вы оцениваете «первосентябрьский» образ Анастасии Волочковой?