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Анастасия Волочкова пришла на школьную линейку дочери в платье с глубоким декольте без бюстгальтера

В честь начала нового учебного года многие знаменитости посетили торжественные линейки своих наследников. Пришла поздравить дочь с переходом в восьмой класс и Анастасия Волочкова — вот только ее аутфит не совсем соответствовал характеру мероприятия.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

43-летняя Анастасия Волочкова любит эпатировать публику откровенными нарядами. Порой о стиле балерины говорят больше, чем о ее карьере или личной жизни. 

А пикантные бикини Волочковой и вовсе стали ее визитной карточкой. 

Не изменила себе знаменитость и во время посещения школьной линейки 14-летней дочери Ариадны. Анастасия не только побывала на торжественной части, но и заглянула на первый урок, чтобы пообщаться с одноклассниками наследницы. 

 
 

Звезда пришла в школу в обтягивающем платье с анималистическим принтом и интригующим декольте на шнуровке.

Скорее всего, Волочкова даже не надела — с таким глубоким разрезом его бы точно было видно. 

Предвосхищая реакцию аудитории на свой смелый образ, Анастасия закрыла комментарии к публикации. Впрочем, это не избавило балерину от критики общественности. 

Фотография Волочковой вмиг разлетелась по соцсетям и стала бурно обсуждаться интернет-пользователями. Многие вполне справедливо отметили, что для посещения учебного заведения звезде стоило выбрать более скромный наряд, чтобы не смущать педагогов и детей. 

А как вы оцениваете «первосентябрьский» образ Анастасии Волочковой?

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02 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ariadna_volochkova, @avteatr, @volochkova_art/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Хорошо, хоть шпагат на партах не сделала..

  • Надо же так дочь позорить.

  • А чем она её позорит?!Дети за родителей не отвечают.Волочкова всегда одевается странно,и этот раз,не исключение.

  • Гость

    Надо же так дочь позорить.

    Девочка там тоже растёт странная.

  • Почему она везде в позе бодибилдера стоит??

  • Как Настя похожа внешне на свою маму ,что даже пугает... а про одежду все хорошо -красотка!

  • Татьяна

    Хорошо, хоть шпагат на партах не сделала..

    ...в микроскопических стрингах.

  • Молодец Настя, хоть с кого то можно поржать 1 сентября,умница отвлекает от канцелярских рож училок

  • Гость

    Надо же так дочь позорить.

    вообще позора не вижу. У нее букет в руках по цене = недельному бюджету среднестат российской семьи, которая осуждает ее мамулю.

  • Гость

    вообще позора не вижу. У нее букет в руках по цене = недельному бюджету среднестат российской семьи, которая осуждает ее мамулю.

    и что? если вы не знали учителя не любят цветы, раздают их после линейки кому попало

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