Анастасия Волочкова пришла на школьную линейку дочери в платье с глубоким декольте без бюстгальтера

43-летняя Анастасия Волочкова любит эпатировать публику откровенными нарядами. Порой о стиле балерины говорят больше, чем о ее карьере или личной жизни.
Не изменила себе знаменитость и во время посещения школьной линейки 14-летней дочери Ариадны. Анастасия не только побывала на торжественной части, но и заглянула на первый урок, чтобы пообщаться с одноклассниками наследницы.
Звезда пришла в школу в обтягивающем платье с анималистическим принтом и интригующим декольте на шнуровке.
Предвосхищая реакцию аудитории на свой смелый образ, Анастасия закрыла комментарии к публикации. Впрочем, это не избавило балерину от критики общественности.
Фотография Волочковой вмиг разлетелась по соцсетям и стала бурно обсуждаться интернет-пользователями. Многие вполне справедливо отметили, что для посещения учебного заведения звезде стоило выбрать более скромный наряд, чтобы не смущать педагогов и детей.
А как вы оцениваете «первосентябрьский» образ Анастасии Волочковой?