«И как в таком прыгать по сцене?»: Светлана Лобода шокировала фолловеров концертным нарядом, похожим на набедренную повязку

Как и любой артист, Светлана Лобода уделяет много внимания своему сценическому гардеробу. Однако иногда пользователи Сети просто недоумевают, как певица собирается выходить на сцену в той или иной вещи.

Светлана Лобода

36-летняя Светлана Лобода — одна из самых топовых артисток нашей страны. Каждое свое выступление звезда превращает в настоящее шоу со множеством танцоров, спецэффектов и ярких нарядов.

Певица регулярно показывает фолловерам в Инстаграме свои новые сценические образы.

Гардероб знаменитости не может не впечатлять своим блеском, роскошью и откровенностью — Светлана (или же ее помощники) явно знает, как взбудоражить толпу.

На днях Лобода снова выставила фото, сделанное за кулисами. На снимке она позирует в блестящем синем костюме с невероятно откровенными разрезами.

Наряд сильно обнажает грудь и бедра артистки, хотя и выгодно подчеркивает ее рельефный пресс.

И все же кажется, что при любом дуновении ветерка Светлана рискует остаться и вовсе без одежды.

Интернет-пользователи разделились в оценке образа певицы. Одни посчитали, что костюм невероятно круто смотрится на Лободе, и от нее просто не отвести глаз. Другим даже сложно представить, как подобный наряд можно надеть на выступление. «И как в таком по сцене прыгать?», «Больше похоже на наряд танцовщицы из клуба», — раскритиковали образ в соцсетях.



А вам нравится этот наряд Светланы Лободы?