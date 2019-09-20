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«И как в таком прыгать по сцене?»: Светлана Лобода шокировала фолловеров концертным нарядом, похожим на набедренную повязку

Как и любой артист, Светлана Лобода уделяет много внимания своему сценическому гардеробу. Однако иногда пользователи Сети просто недоумевают, как певица собирается выходить на сцену в той или иной вещи. 
Светлана Лобода
Светлана Лобода

36-летняя Светлана Лобода — одна из самых топовых артисток нашей страны. Каждое свое выступление звезда превращает в настоящее шоу со множеством танцоров, спецэффектов и ярких нарядов. 

Певица регулярно показывает фолловерам в Инстаграме свои новые сценические образы.

Гардероб знаменитости не может не впечатлять своим блеском, роскошью и откровенностью — Светлана (или же ее помощники) явно знает, как взбудоражить толпу. 

Светлана Лобода
 

На днях Лобода снова выставила фото, сделанное за кулисами. На снимке она позирует в блестящем синем костюме с невероятно откровенными разрезами. 

Наряд сильно обнажает грудь и бедра артистки, хотя и выгодно подчеркивает ее рельефный пресс. 

И все же кажется, что при любом дуновении ветерка Светлана рискует остаться и вовсе без одежды.

Интернет-пользователи разделились в оценке образа певицы. Одни посчитали, что костюм невероятно круто смотрится на Лободе, и от нее просто не отвести глаз. Другим даже сложно представить, как подобный наряд можно надеть на выступление. «И как в таком по сцене прыгать?», «Больше похоже на наряд танцовщицы из клуба», — раскритиковали образ в соцсетях.

А вам нравится этот наряд Светланы Лободы?

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20 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lobodaofficial/Instagram
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Светлана Лобода

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2 комментария Добавить комментарий
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  • сколько можно на этой теме выезжать, везде одинаковая - томный взгляд, полуоткрытый рот, полураздетая, уже пора какие-то новые грани свои открывать. Только и пишут что про какие-то бесконечные ноги, фигуру, а кроме фигуры есть еще что-то?

  • похоже что ничего

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