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Свадебное платье «как у куклы Барби» сковало бюст Дженнифер Лопес

На днях Дженнифер Лопес была замечена на публике в свадебном платье. Интернет-пользователей удивил не столько факт прогулки певицы в образе невесты, сколько сам наряд. 
Алекс Родригез, Дженнифер Лопес
Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Этой весной Алекс Родригез сделал предложение Дженнифер Лопес. С тех пор влюбленные успели лишь отметить помолвку — да и то спустя полгода после случившегося. 

Поклонники устали ждать, когда же Лопес примерит белое платье. 

На днях певица неожиданно для всех появилась на публике в подвенечном наряде. Поздравлять звезду пока рано — это всего лишь съемки комедии «Выходи за меня», где у Джен главная роль.

Дженнифер Лопес
 

Сомневаемся, что для своей свадьбы Дженнифер выберет подобное платье и скрывающую почти все волосы фату.  

Лопес любит демонстрировать свою соблазнительную фигуру, а этот аутфит полностью скрыл ее формы. 

Знаменитость с трудом передвигалась в пышном платье и явно испытывала в нем дискомфорт — только посмотрите, как оно сжало бюст актрисы!

Интернет-пользователи не просто раскритиковали, но даже обсмеяли свадебный аутфит звезды. Многим показалось, что все: и платье, и меховая накидка, и крупные украшения — были скопированы дизайнерами с образа куклы Барби. 

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18 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @jlo/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
Теги

Дженнифер Лопес, Алекс Родригез

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