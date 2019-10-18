Свадебное платье «как у куклы Барби» сковало бюст Дженнифер Лопес

На днях Дженнифер Лопес была замечена на публике в свадебном платье. Интернет-пользователей удивил не столько факт прогулки певицы в образе невесты, сколько сам наряд.

Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Этой весной Алекс Родригез сделал предложение Дженнифер Лопес. С тех пор влюбленные успели лишь отметить помолвку — да и то спустя полгода после случившегося.

Поклонники устали ждать, когда же Лопес примерит белое платье.

На днях певица неожиданно для всех появилась на публике в подвенечном наряде. Поздравлять звезду пока рано — это всего лишь съемки комедии «Выходи за меня», где у Джен главная роль.

Сомневаемся, что для своей свадьбы Дженнифер выберет подобное платье и скрывающую почти все волосы фату.

Лопес любит демонстрировать свою соблазнительную фигуру, а этот аутфит полностью скрыл ее формы.

Знаменитость с трудом передвигалась в пышном платье и явно испытывала в нем дискомфорт — только посмотрите, как оно сжало бюст актрисы!

1 2 3 ... 10 Дженнифер Лопес появилась на публике в платье невесты

Интернет-пользователи не просто раскритиковали, но даже обсмеяли свадебный аутфит звезды. Многим показалось, что все: и платье, и меховая накидка, и крупные украшения — были скопированы дизайнерами с образа куклы Барби.