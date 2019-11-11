Набравшая 8 кг Ким Кардашьян надела облегающее платье на церемонию People's Choice Awards

11 ноября в Лос-Анджелесе состоялась 45-ая церемония вручения премии People's Choice Awards. Зрители самостоятельно выбрали лучших представителей индустрий кино, музыки и моды.

Ким Кардашьян

Неделю назад Ким Кардашьян пожаловалась, что набрала целых 8 килограммов. Звезда пообещала себе, что обязательно похудеет к следующему дню рождения, который будет в октябре 2020-го. Впрочем, до этой даты остается чуть меньше года, а список мероприятий, которые посещает светская львица, только растет. 10 ноября инстадива появилась на ковровой дорожке People's Choice Awards в облегающем платье Versace под змеиную кожу. Наряд выгодно подчеркнул пышные формы Ким и убедил ее поклонников в том, что худеть, пусть даже и ко дню рождения, совсем не обязательно. Ким Кардашьян получила награду в номинации «Любимая звезда реалити-шоу».

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон признали «Иконой года» благодаря ее образу Рэйчел Грин из сериала «Друзья», который полюбился многим. Фанаты ситкома до сих пор хранят в сердце шоу 20-летней давности и активно голосуют за любимую актрису в Сети. 50-летняя Энистон получила награду в черном макси-платье с корсетом и плиссировкой на юбке. Дженнифер привычно уложила волосы и дополнила образ босоножками на каблуках.

Пинк

Пинк получила награду в номинации «Народный выбор». 40-летняя певица появилась на вручении в черном брючном костюме Giorgio Armani и полупрозрачной розовой водолазке. Из-за «седых» волос и закрытого аутфита Пинк выглядела чуть старше своих лет.

Зендая

Зендая выбрала для церемонии асимметричное черное платье Christopher Esber. Актриса получила свою статуэтку за роли в сериале «Эйфория» и фильме «Человек-паук: Вдали от дома».

Гвен Стефани

Гвен Стефани одержала победу в номинации «Фэшн-икона». Певица позировала на ковровой дорожке в монохромном наряде Vera Wang. Контрастные детали сделали образ дерзким, а пышная юбка-парашют привлекала к себе не меньше внимания, чем сама знаменитость. Не уверены, что подобный аутфит соответствует званию фэшн-иконы, а вы?

Лучшим фильмом были признаны «Мстители: Финал», сериалом — «Очень странные дела», а победу среди музыкальных исполнительниц одержала Билли Айлиш.