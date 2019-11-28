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Екатерина Климова, Оксана Акиньшина и другие звезды присмотрели себе роскошные шубы на показе «Меха Екатерина»

На подиуме в отеле «Лотте» прошел по-настоящему роскошный показ. Манекенщицы продемонстрировали 82 произведения искусства из натурального меха.
Екатерина Климова
Екатерина Климова

Бренд «Меха Екатерина» представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Вещи этой линии выполнены из норки, лисы, песца, каракуля и соболя. Причем дизайнеры уделили внимание не только материалам, но и силуэтам. Шубы, представленные на подиуме, отличались оригинальными фасонами, качественной отделкой и крутыми дизайнерскими решениями. 

Маша Федорова
Мария Кравцова

Особенно порадовали эксперименты с цветом. Коллекция получилась женственной, элегантной и остромодной. Первыми ее увидели Мария Кравцова, Екатерина Климова и другие звездные гости. 

Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина

Отдельно хочется отметить тот факт, что на подиуме появились и плюс-сайз-модели. Приятно наблюдать за брендом, который не только создает прекрасные вещи, но и идет в ногу с современными тенденциями.

Гости остались невероятно довольны показом и присмотрели себе оригинальные варианты аутфитов на грядущую холодную зиму.

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28 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Пресс-служба Меха Екатерина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Чет какие-то беспонтовые шубейки. А точнее, просто убогие.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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