Екатерина Климова, Оксана Акиньшина и другие звезды присмотрели себе роскошные шубы на показе «Меха Екатерина»

На подиуме в отеле «Лотте» прошел по-настоящему роскошный показ. Манекенщицы продемонстрировали 82 произведения искусства из натурального меха.

Екатерина Климова

Бренд «Меха Екатерина» представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Вещи этой линии выполнены из норки, лисы, песца, каракуля и соболя. Причем дизайнеры уделили внимание не только материалам, но и силуэтам. Шубы, представленные на подиуме, отличались оригинальными фасонами, качественной отделкой и крутыми дизайнерскими решениями.

Мария Кравцова

Особенно порадовали эксперименты с цветом. Коллекция получилась женственной, элегантной и остромодной. Первыми ее увидели Мария Кравцова, Екатерина Климова и другие звездные гости.

Оксана Акиньшина

Отдельно хочется отметить тот факт, что на подиуме появились и плюс-сайз-модели. Приятно наблюдать за брендом, который не только создает прекрасные вещи, но и идет в ногу с современными тенденциями.

Гости остались невероятно довольны показом и присмотрели себе оригинальные варианты аутфитов на грядущую холодную зиму.