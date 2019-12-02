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Наталья Водянова приятно удивила поклонников необычным платьем-«вазой»

На Неделе российского кино в Лондоне при поддержке фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» состоялось вручение кинопремии «Золотой единорог». Модель удивила гостей вечера необычным нарядом.
Наталья Водянова

В Лондоне прошла церемония вручения премии «Золотой единорог» за достижения в области российского кино. Победителей определяет компетентное жюри. В этом году главный приз получил фильм «Ван Гоги» Сергея Ливнева.

Самой яркой гостьей вечера стала Наталья Водянова. Модель выбрала нежный наряд из прошлогодней весенне-летней коллекции Ульяны Сергеенко. Знаменитость прекрасно смотрелась в платье-«вазе» с аппликацией и атласным корсетом. Образ дополнил оригинальный аксессуар — съемные рукава с манжетами. Наталья сделала макияж с акцентом на губах.

Поклонники не поскупились на комплименты: «Платье — шик! Очень оригинальное», «Какое невероятное платье!», «Наталья, вы как фарфоровая, хрупкая вазочка. Великолепная!», «Вышивка на платье просто фантастическая».

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02 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @natasupernova/Instagram, Getty Images
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Наталья Водянова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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