Наталья Водянова приятно удивила поклонников необычным платьем-«вазой»

На Неделе российского кино в Лондоне при поддержке фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» состоялось вручение кинопремии «Золотой единорог». Модель удивила гостей вечера необычным нарядом.

В Лондоне прошла церемония вручения премии «Золотой единорог» за достижения в области российского кино. Победителей определяет компетентное жюри. В этом году главный приз получил фильм «Ван Гоги» Сергея Ливнева.

Самой яркой гостьей вечера стала Наталья Водянова. Модель выбрала нежный наряд из прошлогодней весенне-летней коллекции Ульяны Сергеенко. Знаменитость прекрасно смотрелась в платье-«вазе» с аппликацией и атласным корсетом. Образ дополнил оригинальный аксессуар — съемные рукава с манжетами. Наталья сделала макияж с акцентом на губах.

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова часто появляется в нарядах Ульяны Сергеенко

Поклонники не поскупились на комплименты: «Платье — шик! Очень оригинальное», «Какое невероятное платье!», «Наталья, вы как фарфоровая, хрупкая вазочка. Великолепная!», «Вышивка на платье просто фантастическая».