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Мелания Трамп пытается вернуть себе модную славу с помощью БДСМ-плаща

В последнее время Мелания Трамп редко радовала нас по-настоящему яркими выходами, но первая леди США всерьез намерена отстоять свое звание фэшн-иконы. Предлагаем оценить ее недавний аутфит. 
Мелания Трамп, Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп

13 января Мелания и Дональд Трамп посетили матч по американскому футболу в Новом Орлеане. В соревновании принимали участие команды студентов местных колледжей.

Первая леди США выбрала лакированный плащ Scanlan Theodore с мятым эффектом. Чтобы образ не казался чересчур вызывающим, Мелания решила обойтись без аксессуаров, а обувь выбрала максимально нейтральную — высокие черные сапоги из замши.

Мелания Трамп, Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп

Ремень БДСМ-плаща выгодно подчеркнул талию экс-модели, а металлические отливы смелой обновки выделили Трамп из толпы и захватили все внимание фотографов мероприятия. Темно-синий оттенок гармонировал с костюмом президента США и формой военных. Мелания сделала свою фирменную прическу и макияж с акцентом на глаза.

Повторить дерзкий лук супруги президента США можно, выложив $2 000 (около 122 852 руб.). Кстати, преимуществом такого плаща стал его нейтральный цвет, ведь Мелания не могла болеть за ту или иную команду, выходящую на поле.

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14 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Мелания Трамп

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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