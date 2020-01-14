Мелания Трамп пытается вернуть себе модную славу с помощью БДСМ-плаща

В последнее время Мелания Трамп редко радовала нас по-настоящему яркими выходами, но первая леди США всерьез намерена отстоять свое звание фэшн-иконы. Предлагаем оценить ее недавний аутфит.

Мелания и Дональд Трамп

13 января Мелания и Дональд Трамп посетили матч по американскому футболу в Новом Орлеане. В соревновании принимали участие команды студентов местных колледжей.



Первая леди США выбрала лакированный плащ Scanlan Theodore с мятым эффектом. Чтобы образ не казался чересчур вызывающим, Мелания решила обойтись без аксессуаров, а обувь выбрала максимально нейтральную — высокие черные сапоги из замши.

Мелания и Дональд Трамп

Ремень БДСМ-плаща выгодно подчеркнул талию экс-модели, а металлические отливы смелой обновки выделили Трамп из толпы и захватили все внимание фотографов мероприятия. Темно-синий оттенок гармонировал с костюмом президента США и формой военных. Мелания сделала свою фирменную прическу и макияж с акцентом на глаза.

Повторить дерзкий лук супруги президента США можно, выложив $2 000 (около 122 852 руб.). Кстати, преимуществом такого плаща стал его нейтральный цвет, ведь Мелания не могла болеть за ту или иную команду, выходящую на поле.